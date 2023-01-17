Россияне могут производить танки, – Ступак рассказал, насколько они технологичны

Значительное преимущество на поле боя будет иметь сторона, у которой больше качественной и современной техники. Россия имеет множество техники, в частности танков, но главное в этих танках не внешняя оболочка, а электроника внутри, которой россиянам не хватает.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, россияне могут производить и модернизировать танки, но у них есть проблема доступа к технологиям.

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На что способна Россия

Иван Ступак рассказал, что Россия может производить и модернизировать танки, но у этой модернизации будут свои особенности.

Россияне могут производить танки, производят Т-90, они могут расконсервировать, сделать небольшой апгрейд. Если была перемотана тряпкой, они могут изоляционной лентой обмотать,

– сказал Ступак.

Бывший сотрудник СБУ убежден, что для россиян сейчас главная проблема – доступ к технологиям, ведь это самое важное в танках. Эксперт отметил, что у россиян достаточно танков времен Леонида Брежнева – Никиты Хрущева, но даже новые подобные танки ограничены в своих возможностях.

Это можно сравнить, условно, с Mercedes-Benz 1973 года производства и 2023 года. Концептуально это будет 4 колеса, сиденье, руль, но фактически это небо и земля. Это электроника, ходовые характеристики, оптика. То же касается и военной техники,

– отметил Иван Ступак.

Бывший сотрудник СБУ рассказал о проблемах российских танков: смотрите видео

Эксперт Украинского института будущего напомнил, как россияне после аннексии Крыма пытались обходить санкции и ставить на свои танки прицелы французского производства. Это значит, что своих у них не было.

"Он может сигнализировать своему экипажу, что он находится в зоне облучения противотанковых средств. Это все в комплексе влияет на обороноспособность", – сказал Иван Ступак.

Ссылаясь на украинскую разведку и военных, Ступак отметил, что россияне переориентировались на пехотные атаки, чтобы использовать меньше механизированных соединений. Учитывая это, бывший сотрудник СБУ сделал вывод, что у россиян есть определенная нехватка техники и они вынуждены ее ремонтировать.

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