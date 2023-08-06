Около полуночи захватчики запускали "Шахеды". Они летели в направлении Староконстантинова, что на Хмельнитчине, сообщает 24 Канал.

К теме Оккупанты запустили "Шахеды": двигались на Хмельницкую область – под угрозой был Староконстантинов

В Украине раздаются сирены

Из-за угрозы ракетных обстрелов воздушную тревогу объявили в:

Киевской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Черниговской области;

Винницкой области;

Хмельницкой области;

Житомирской области;

Львовской области;

Волынской области;

Тернопольской области;

Ровенской области;

Черновицкой области;

Ивано-Франковской области;

в Закарпатской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть 488 дней;

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022, то есть уже 237 дней.



Карта тревог на 04:01 6 августа / Скриншот alerts.in.ua

О пусках ракет мониторинговые паблики заявили еще в 01:50.

Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления. Ожидаем подтверждения и объявления воздушных тревог. Расчетный подход ракет к ГГУ (государственной границе Украины – 24 Канал) – 02:50 – 03:00,

– сообщили в monitor.

В Воздушных силах в 2:57 предупредили, что крылатые ракеты двигаются над Белгородом. Уже через 3 минуты они вошли в воздушное пространство Украины со стороны Сумщины и Харьковщины.

Ракеты начали маневрировать. Сначала под угрозой была Сумщина, затем – Черниговская и Киевская области. В 03:23 мониторинговые паблики сообщили, что есть угроза ракетного удара по Миргороду Полтавской области, и Умани Черкасской области.

Около 03:53 крылатые ракеты начали двигаться в направлении Староконстантинова на Хмельнитчине. Его оккупанты пытались атаковать и вечером 5 августа. Уже несколько минут спустя угроза ракетного удара возникла для всех украинских областей. Тем временем Хмельницкая ОВА сообщила о работе ПВО в регионе.

По состоянию на 04:20 на Востоке объявили отбой. Под ударом крылатых ракет – Запад Украины. Воздушные силы сообщили об опасности в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.

В 04:42 мониторы заверили, что ракеты закончились – идет доразведка, можно ожидать отбоев и после сигнала выходить из укрытий. Об итогах работы ПВО узнаем с утра.

Важно! Во время воздушной тревоги не следует распространять фото или видео с мест прилетов, если они произойдут. Помните, что такая информация только помогает россиянам, часто сознательно атакующим именно жилые районы.

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