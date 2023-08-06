Около полуночи захватчики запускали "Шахеды". Они летели в направлении Староконстантинова, что на Хмельнитчине, сообщает 24 Канал.
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В Украине раздаются сирены
Из-за угрозы ракетных обстрелов воздушную тревогу объявили в:
- Киевской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Черниговской области;
- Винницкой области;
- Хмельницкой области;
- Житомирской области;
- Львовской области;
- Волынской области;
- Тернопольской области;
- Ровенской области;
- Черновицкой области;
- Ивано-Франковской области;
- в Закарпатской области.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть 488 дней;
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022, то есть уже 237 дней.
Карта тревог на 04:01 6 августа / Скриншот alerts.in.ua
О пусках ракет мониторинговые паблики заявили еще в 01:50.
Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления. Ожидаем подтверждения и объявления воздушных тревог. Расчетный подход ракет к ГГУ (государственной границе Украины – 24 Канал) – 02:50 – 03:00,
– сообщили в monitor.
В Воздушных силах в 2:57 предупредили, что крылатые ракеты двигаются над Белгородом. Уже через 3 минуты они вошли в воздушное пространство Украины со стороны Сумщины и Харьковщины.
Ракеты начали маневрировать. Сначала под угрозой была Сумщина, затем – Черниговская и Киевская области. В 03:23 мониторинговые паблики сообщили, что есть угроза ракетного удара по Миргороду Полтавской области, и Умани Черкасской области.
Около 03:53 крылатые ракеты начали двигаться в направлении Староконстантинова на Хмельнитчине. Его оккупанты пытались атаковать и вечером 5 августа. Уже несколько минут спустя угроза ракетного удара возникла для всех украинских областей. Тем временем Хмельницкая ОВА сообщила о работе ПВО в регионе.
По состоянию на 04:20 на Востоке объявили отбой. Под ударом крылатых ракет – Запад Украины. Воздушные силы сообщили об опасности в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях.
В 04:42 мониторы заверили, что ракеты закончились – идет доразведка, можно ожидать отбоев и после сигнала выходить из укрытий. Об итогах работы ПВО узнаем с утра.
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Коротко о массированном обстреле 5 августа
- На территории Украины вечером 5 августа также объявляли воздушную тревогу, продолжавшуюся ориентировочно полтора часа.
- Российские оккупанты совершили комбинированную атаку, выпустив по Украине крылатые ракеты из Тамбова и территории Беларуси.
- Оккупанты применили "Кинжалы", которые постоянно меняли свое направление. Взрывы раздавались в Хмельницкой, Запорожской и Киевской областях.
- Впоследствии в Запорожской ОВА рассказали, что ракета попала по окрестностям областного центра. К счастью, пострадавших и погибших нет.