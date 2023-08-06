Близько опівночі загарбники запускали "Шахеди". Вони летіли у напрямку Старокостянтинова, що на Хмельниччині, повідомляє 24 Канал.
До теми Окупанти запустили "Шахеди": рухалися на Хмельницьку область – під загрозою був Старокостянтинів
В Україні лунають сирени
Через загрозу ракетного обстрілу повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Чернігівській області;
- Вінницькій області;
- Хмельницькій області;
- Житомирській області;
- Львівській області;
- Волинській області;
- Тернопільській області;
- Рівненській області;
- Чернівецькій області;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто 488 днів;
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 237 днів.
Карта тривог станом на 04:01 6 серпня / Скриншот alerts.in.ua
Про пуски ракет моніторингові пабліки заявили ще о 01:50.
Попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Очікуємо на підтвердження та оголошення повітряних тривог. Розрахунковий підхід ракет до ДКУ (державного кордону України – 24 Канал) – 02:50 – 03:00,
– повідомили у monitor.
У Повітряних силах о 2:57 попередили, що крилаті ракети рухаються над Бєлгородом. Вже через 3 хвилини вони увійшли в повітряний простір України зі сторони Сумщини та Харківщини.
Ракети почали маневрувати. Спершу під загрозою була Сумщина, а потім – Чернігівська та Київська області. О 03:23 моніторингові пабліки повідомили, що є загроза ракетного удару по Миргороду, що на Полтавщині, та Умані Черкаської області.
Близько 03:53 крилаті ракети почали рухатися у напрямку Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Його окупанти намагалися атакувати й ввечері 5 серпня. Вже через кілька хвилин загроза ракетного удару виникла для всіх українських областей. Тим часом Хмельницька ОВА повідомила про роботу ППО у регіоні.
Станом на 04:20 на Сході оголосили відбій. Під ударом крилатих ракет – Захід України. Повітряні сили повідомили про небезпеку у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Львівській областях.
О 04:42 монітори запевнили, що ракети закінчилися – триває дорозвідка, можна очікувати відбоїв та після сигналу виходити з укриттів. Про підсумки роботи ППО дізнаємося зранку.
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Коротко про масований обстріл 5 серпня
- На території України ввечері 5 серпня також оголошували повітряну тривогу, яка тривала орієнтовно півтори години.
- Російські окупанти здійснили комбіновану атаку, випустивши по Україні крилаті ракети з Тамбова та території Білорусі.
- Окупанти застосували "Кинджали", які постійно змінювали свій напрямок. Вибухи лунали у Хмельницькій, Запорізькій та Київських областях.
- Згодом у Запорізькій ОВА розповіли, що ракета поцілила по околицях обласного центра. На щастя, постраждалих та загиблих немає.