Пираты из-за поребрика: туристы из России украли яхту в Карибском море

Российские туристы взяли напрокат яхту за 30 миллионов рублей и перегнали ее с Карибского моря в Крым. Там они начали сдавать ее в аренду для прогулок по Черному морю.

В поле зрения российских таможенников судно попало у побережья Крыма. Оказалось, что яхта имела поддельные документы и самодельный идентификационный номер, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Когда начались приключения яхты

Весной 2019 года туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда. Там они взяли напрокат яхту за 30 миллионов рублей и решили поиграть в пиратов Черного моря. Россияне перегнали судно во временно оккупированный Крым, чтобы устроить там подпольный бизнес.

Впоследствии один из похитителей зарегистрировал яхту по поддельным документам. Судно начали сдавать в аренду для прогулок по Черному морю, где его и заметили российские таможенники.

Пираты в международном розыске

Как сообщают российские СМИ, экспертиза показала, что один из идентификационных номеров яхты был изготовлен самодельным способом. Таможенники обратились к фирме-владельцу судна и там ожидаемо подтвердили, что яхту похитили, а главарь "пиратской" преступной группировки вообще находится в международном розыске.

Полиция Карибских островов также возбудила уголовное дело из-за похищения судна.

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