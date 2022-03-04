Российские убийцы обстреляли скорую на Сумщине

Оккупанты ведут девятый день против Украины полномасштабную войну. Они атакуют мирное население.

Об одном из циничных преступлений россиян рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он опубликовал фото обстрелянной кареты скорой помощи.

По теме В Житомире ракета попала в школу

По его словам, инцидент произошел на дороге Сумы – Киев.



Российская армия нарушила все законы войны / Фото телеграм-канала Дмитрия Живицкого​



Захватчики атаковали скорую помощь​ / Фото телеграм-канала Дмитрия Живицкого​



Инцидент произошел на дороге Сумы – Киев​ / Фото телеграм-канала Дмитрия Живицкого​

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!