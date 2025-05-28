Соучастники войны: российские ученые и производители оружия сотрудничают друг с другом
- Российские ученые и разработчики оружия встречаются на конференциях, чтобы обмениваться опытом по проектированию и эффективности оружия.
- Так, на конференции в Московском техническом университете им. Н.Э. Баумана участвовали чиновники и специалисты, работающие над разработкой военной техники, среди них – представители заводов, изготавливающих спецтехнику для российского флота.
Российские ученые, научные работники и разработчики оружия являются соучастниками кровопролитной войны в Украине. Так, они встречаются на специальных конференциях, где обмениваются "опытом".
Одно из таких мероприятий в феврале состоялось в Московском техническом университете им. Н.Э. Баумана. Детали о том, как российские ученые помогают врагу в войне, сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование KibOrg и OSINT Varta.
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Как российские ученые помогают в войне
Расследователи установили, что в феврале 2025 года в московском университете Баумана состоялась научно-техническая конференция, на которой собрались российские разработчики оружия. Главным организатором конференции была Российская академия ракетных и артиллерийских наук.
На конференции рассматривали вопросы проектирования и эффективности оружия, исследования вопроса ударных волн, а также осколочного и фугасного действия. Также на конференции ученые исследовали баллистику, детонацию боеприпасов и тенденции в разработке военной техники.
Организатором конференции были:
- Сергей Бобков – гендиректор Центрального научно-исследовательского института химии и механики имени Менделеева. Он находится под санкциями. На конференции Бобков был вместе с помощником Путина – Алексеем Дюминым, который отвечает за вопросы оборонно-промышленного комплекса России.
- Сергей Ладов – который детально изучает вопросы оружия. За свою деятельность он написал более 350 работ в области физики взрыва, а также является соавтором многих книг об оружии.
- Игорь Шавырин является продолжателем династии военных инженеров и работает в университете Баумана.
В то же время на конференцию прибыли представители многих предприятий и заводов. Среди них были и специалисты ПАО "Завод им. Г.И. Петровского", который производит спецтехнику для российского флота, в частности умные мины. Представлял завод на конференции гендиректор Илья Мажаров.
Также ну конференции были:
- Алексей Ушаков – специалист Московского авиационного института,
- Феликс Плескачевский – руководитель АО "НПО "Поиск" (завод производит осколочно-фугасные боеприпасы),
- Владимир Ахмадышев – генеральный директор АО "ВПО "Точмаш" (к слову, он родом из Донецкой области, а его родная сестра до сих пор живет в Енакиево),
- Анатолий Козлов – инженер-технолог ФГУП "СКТБ "Технолог",
- Сергей Душенок – директор ФГУП "СКТБ "Технолог",
- Василий Буренок – президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
Поэтому, эта конференция свидетельствует о том, что в России тесно сотрудничают производители оружия и ученые. Более того, они обмениваются опытом, чтобы улучшить оружие оккупантов.