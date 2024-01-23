Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал российскую атаку 24 Каналу. По его словам, вражеский обстрел 23 января был в кое-чем показательным.

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"Россияне запускают меньшее количество ракет, но поднимают больше самолетов. Понятно, что стратегическая авиация изнашивается", – отметил Тизенгаузен.

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Что можно сделать с террористическими атаками России

Разными окольными путями страна-агрессор до сих пор получает западные компоненты для производства своих ракет. Поэтому нужно усилить санкции чтобы Кремль не мог воспользоваться фирмами-прокладками и товарами двойного назначения.

Если в этом главную роль может сыграть Запад, Украина может сделать другое и уже делает. Речь идет об ударах по объектам военно-промышленного комплекса на территории России. В частности, нефтяной терминал компании "Новатэк" в Усть-Луге до сих пор не возобновил работу.

К тому же украинские военные эффективно уничтожают российские самолеты. Очень болезненным ударом для страны-агрессора стала потеря разведывательного самолета А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 над Азовским морем.

Российская атака 23 января: основное