Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал российскую атаку 24 Каналу. По его словам, вражеский обстрел 23 января был в кое-чем показательным.
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"Россияне запускают меньшее количество ракет, но поднимают больше самолетов. Понятно, что стратегическая авиация изнашивается", – отметил Тизенгаузен.
Что можно сделать с террористическими атаками России
Разными окольными путями страна-агрессор до сих пор получает западные компоненты для производства своих ракет. Поэтому нужно усилить санкции чтобы Кремль не мог воспользоваться фирмами-прокладками и товарами двойного назначения.
Если в этом главную роль может сыграть Запад, Украина может сделать другое и уже делает. Речь идет об ударах по объектам военно-промышленного комплекса на территории России. В частности, нефтяной терминал компании "Новатэк" в Усть-Луге до сих пор не возобновил работу.
К тому же украинские военные эффективно уничтожают российские самолеты. Очень болезненным ударом для страны-агрессора стала потеря разведывательного самолета А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 над Азовским морем.
Российская атака 23 января: основное
- Враг запустил 41 средство воздушного нападения, 21 из которых сбила противовоздушная оборона Украины. Не все ракеты, летевшие по баллистической траектории, достигли своих целей.
- Под российским ударом оказались жилые дома, есть погибшие и раненые. Однако минобороны страны-агрессора привычно соврало о поражении военных объектов Украины.
- На циничный удар России отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал вражескую атаку очередным актом террора, выразил соболезнования семьям погибших и раненых, поблагодарил защитников.