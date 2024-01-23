Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував російську атаку 24 Каналу. За його словами, ворожий обстріл 23 січня був у дечому показовим.

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"Росіяни запускають меншу кількість ракет, але підіймають більше літаків. Зрозуміло, що стратегічна авіація зношується", – зазначив Тизенгаузен.

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Що можна зробити з терористичними атаками Росії

Різними обхідними шляхами країна-агресорка досі отримує західні компоненти для виробництва своїх ракет. Тому потрібно посилити санкції, щоб Кремль не міг скористатися фірмами-прокладками й товарами подвійного призначення.

Якщо в цьому головну роль може відіграти Захід, то Україна може зробити інше і вже робить. Ідеться про удари по об'єктах оборонно-промислового комплексу на території Росії. Зокрема, нафтовий термінал компанії "Новатек" в Усть-Лузі досі не відновив роботу.

До того ж українські військові ефективно нищать російські літаки. Дуже болісним ударом для країни-агресорки стала втрата розвідувального літака А-50 та повітряного пункту управління Іл-22 над Азовським морем.

Російська атака 23 січня: основне