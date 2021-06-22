9 миллионов неугодных: власти в России массово запрещают россиянам избраться на выборах

В России более 9 миллионов человек лишили права избираться на предстоящих выборах. Под ударом могут оказаться еще несколько сотен тысяч политически активных граждан.

Об этом свидетельствуют данные Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос", который ведет независимое наблюдение за выборами.

Важно Оппозиции нет смысла объединяться, она не "сметет" путинский режим, – Фейгин

Из-за новых "антиэкстремистских" поправок лишены права избираться:

те, у кого есть второе гражданство или иностранный вид на жительство (их количество может превышать 6 миллионов человек),

осужденные за кражу (таких 1,1 миллиона человек за последнее десятилетие),

осуждены по "антинаркотическим" статьям (за последние 10 лет таких больше 300 тысяч человек),

осуждены по "политическим" уголовным статьям за экстремизм, агитацию с экстремизмом или язык вражды в выступлениях, материалах, агитации.

Представители общественного движения отметили, что многие дела в России фабрикуют. Фактически этими поправками власти запретили избираться политически активному большинству. Среди которых волонтеры избирательных штабов, участники оппозиционных митингов и политические активисты.

В зоне риска еще тысячи россиян

По данным "Голоса", в зоне риска – еще 10 тысяч лиц, привлеченных к ответственности за организацию или участие в акциях протеста. При повторном нарушении их также ждет лишение права быть избранными.

По мнению представителей "Голоса", репрессивные нормы активно используются, чтобы ограничить участие в выборах действующих политиков. Заметим, что только за последний год в России лишили права избираться 6 политиков.