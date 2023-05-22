Так 24 Каналу это прокомментировал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Россия должна подсчитывать репарации для выплат Украине и назвал определенную сумму.

Смотрите также "Не хочешь – вари пельмени на кухне": в России вводят новый налог на развлечения

"Использование исторического оружия – признак тяжелого заболевания российского руководства. Можно еще выставить иск Монголии за империю Чингисхана. В России действует так называемая отложенная память – вдруг они о чем-то вспомнили сейчас. Обычно такие вещи происходят в старости, в склерозе, когда люди начинают вспоминать события своего детства. В данном случае в России так", – сказал Яковенко.

Игорь Яковенко об одиозных заявлениях России: смотреть видео

Человек в маразме

Игорь Яковенко подчеркнул, что сейчас Россия должна подсчитывать репарации, которые выплатит Украине по итогам войны. Речь идет о триллионах долларов. Впрочем, российский руководитель Владимир Путин прибегает к невероятным заявлениям.

"Недавно Путин пошел дальше. Он заявил, что РСФСР мог справиться с гитлеровским Рейхом без участия республик. Это заграничные вещи! Учитывая, что война шла в основном на территории Украины и Беларуси. Но на самом деле именно обсуждение этого вопроса – отвратительный цинизм. Я удивляюсь, что страны, бывшие когда-то советскими республиками, не подают иски за унижение людей, погибших защищая СССР. Путин плюнул на могилы всех погибших, которые были участниками этой войны. Человек в маразме", – добавил оппозиционный журналист.

Что известно о заявлении россиян: основное