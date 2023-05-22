Так 24 Каналу це прокоментував російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив, що наразі Росія має підраховувати репарації для виплат Україні та назвав певну суму.

Дивіться також "Не хочеш – вари пельмені на кухні": в Росії запроваджують новий податок на розваги

"Використання історичної зброї – ознака важкого захворювання у російського керівництва. Можна ще виставити позов Монголії за імперію Чингізхана. В Росії діє так звана відкладена пам'ять – раптом вони про щось згадали зараз. Зазвичай такі речі відбуваються в старості, в склерозі, коли люди починають згадувати події свого дитинства. В цьому випадку в Росії так", – сказав Яковенко.

Ігор Яковенко про одіозні заяви Росії: дивитись відео

Людина у маразмі

Ігор Яковенко наголосив, що наразі Росія б мала підраховувати репарації, які виплатить Україні за підсумками війни. Мовиться про трильйони доларів. Утім, російський очільник Владімір Путін вдається до неймовірних заяв.

"Нещодавно Путін пішов далі. Він заявив, що РРФСР міг справитися з гітлерівським Рейхом без участі республік. Це позамежні речі! Враховуючи, що війна йшла в основному на території України та Білорусі. Але насправді саме обговорення цього питання – огидний цинізм. Я дивуюся, що країни, які були колись радянськими республіками не подають позови за приниження людей, які загинули захищаючи СРСР. Путін плюнув на могили всіх загиблих, які були учасниками цієї війни. Людина у маразмі", – додав опозиційний журналіст.

Що відомо про заяву росіян: основне