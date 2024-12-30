Россия списывает кредиты контрактникам и заманивает граждан на войну: отчет британской разведки

Российские власти продолжают вербовать граждан для участия в войне против Украины. Теперь российским военнослужащим также могут списывать долги по кредитам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Великобритании. Отмечается, что эти стимулы почти наверняка призваны снизить вероятность того, что России придется объявлять новую волну мобилизации в стране.

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Как Россия заманивает граждан на войну

В конце ноября 2024 года в России приняли закон, который позволяет списывать задолженность по кредитам военнослужащим, которые подписали контракт после 1 декабря 2024 года. Списание будет распространяться на кредиты до 10 миллионов рублей (примерно 94 400 долларов США). Действие нового закона также будет распространяться на членов семьи российских оккупантов.

Стоит отметить, что это стало дополнением к программе "Каникулы по погашению кредитов для российских военнослужащих". По данным российского оппозиционного издания "Медиазона", с октября 2022 года было оформлено 411 тысяч заявок по погашению ипотеки и личных кредитов.

Финансовые стимулы России для новобранцев почти наверняка направлены на то, чтобы обеспечить достаточное количество замен для их постоянно растущих потерь. Сейчас общее количество убитых и раненых составляет более 760 000 человек, в ноябре 2024 года потери составляли в среднем 1523 в день,

– отметили в британской разведке.

По словам Минобороны, списание выплат по кредитам, вероятнее всего, увеличит финансовое давление на российские банки в 2025 году в дополнение к давлению от высоких процентных ставок и санкций.