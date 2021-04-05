Россия не успела обеспечить пайком военных, которых в спешке перебросила в оккупированный Крым. Из-за это они массово скупают еду в местных магазинах.

Об этом крымчане пишут в закрытых чатах в соцсетях, сообщает Центр журналистских расследований. Военные заполонили центр Феодосии 4 и 5 апреля.

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Местным жителям эта ситуация напоминает весну 2014 года. Единственное отличие – тогда они были без опознавательных знаков и нашивок, отметил феодосиец.

Справка. В марте 2014 года в Крыму высадились военные в форме без знаков различия. В НАТО тогда подтвердили, что это военные из России.

"Забавные такие, в своих шапках-ушанках, скупают еду. В частности – длительного хранения, всякие крекеры и сухарики", – так крымчанин описал происходящее.

Выехали они из Саратова впопыхах, поэтому пайками личный состав, в частности – офицеров, не обеспечили,

– отметил он.

И добавил, что видел, как на центральном рынке военные пытались оплатить продукты платежными карточками, но им отказали. Тогда они "набросились" на супермаркеты.



Российские военные набросились на продуктовые магазины в Крыму / Фото из соцсетей

По словам этого же феодосийца, сами военные объяснили свое присутствие в Крыму тем, что отрабатывают с другими подразделениями на полигоне слаженность действий при наступлении.

Большинство из них заявили, что в начале мая будут возвращаться в Россию, а кого-то оставят в воинской части в Феодосии, расположенной вблизи остановки "Маяковский".

Обратите внимание! Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что оккупанты создадут на базе 56-й десантно-штурмовой бригады новый полк. Постоянным пунктом его базирования станет Феодосия.

Чего боятся крымчане

Другие крымчане обратили внимание на значительное количество российской военной техники, которую стягивают на полуостров. По их словам, "все предвещает грандиозный шухер".

Они также выразили опасения, что в случае наступления России на материковую Украину от ответного огня могут пострадать местные жители Крыма.

Россия стягивает войска к границам: основное

В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак выступил перед народными депутатами и предупредил об угрозе со стороны России.

Он рассказал, что Россия под видом учений стягивает силы в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму.

В Пентагоне выразили обеспокоенность из-за этой ситуации. Поэтому США привели свое войско в Европе в максимальный уровень боевой готовности.

Президент Зеленский подчеркнул, что игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации у границы – традиционное дело России.

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