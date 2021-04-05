Росія не встигла забезпечити пайком військових, яких у поспіху перекинула в окупований Крим. Черех це вони масово скуповують їжу в місцевих магазинах.

Про це кримчани пишуть у закритих чатах у соцмережах, повідомляє Центр журналістських розслідувань. Військові заполонили центр Феодосії 4 та 5 квітня.

Що варто знати Росія перекидає в окупований Крим 56-у бригаду ПДВ: що про неї відомо та які загрози

Місцевим мешканцям ця ситуація нагадує весну 2014 року. Єдина відмінність – тоді вони були без розпізнавальних знаків та нашивок, відзначив феодосієць.

Довідка. У березні 2014 року у Криму висадилися військові у формі без знаків розрізнення. У НАТО тоді підтвердили, що це – військові з Росії.

"Забавні такі, у своїх шапках-вушанках, скуповують їжу. Зокрема – тривалого зберігання, всякі крекери і сухарики", – так кримчанин описав, що відбувається.

Виїхали вони з Саратова похапцем, тому пайками особовий склад, зокрема – офіцерів, не забезпечили,

– відзначив він.

Й додав, що бачив, як на центральному ринку військові намагалися оплатити продукти платіжними картками, але їм відмовили. Тоді вони "накинулися" на супермаркети.



Російські військові накинулися на продуктові магазини у Криму / Фото з соцмереж

За словами цього ж феодосійця, самі військові пояснили свою присутність у Криму тим, що відпрацьовують з іншими підрозділами на полігоні злагодженість дій при наступі.

Більшість з них заявили, що на початку травня повертатимуться у Росію, а когось залишать у військовій частині у Феодосії, розташованій поблизу зупинки "Маяковський".

Зверніть увагу! Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що окупанти створять на базі 56-ї десантно-штурмової бригади новий полк. Постійним пунктом його базування стане Феодосія.

Чого бояться кримчани

Інші кримчани звернули увагу на значну кількість російської військової техніки, яку стягують на півострів. За їхніми словами, "все віщує грандіозний шухер".

Вони також висловили побоювання, що у разі наступу Росії на материкову Україну від вогню у відповідь можуть постраждати місцеві мешканці Криму.

Росія стягує війська до кордонів: основне

Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак виступив перед народними депутатами та попередив про загрозу з боку Росії.

Він розповів, що Росія під виглядом навчань стягує сили у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях, а також в окупованому Криму.

У Пентагоні висловили стурбованість через цю ситуацію. Тож США привели своє військо в Європі у максимальний рівень бойової готовності.

Президент Зеленський підкреслив, що гра м'язами у форматі військових навчань і можливі провокації біля кордону – традиційна справа Росії.

Що відбувається біля кордонів України: дивіться відео