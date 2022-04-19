Российские военные готовят псевдореферендумы в нескольких областях
Российские захватчики готовятся провести ряд псевдореферендумов на оккупированных территориях. Один из них стремится создать квазиреспублику "ХНР" в Херсоне.
Об этом сообщает украинская разведка. По данным наших разведчиков, оккупанты уже начали печатать бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме".
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Для этого привлекли мощности типографии в городе Новая Каховка. Местные жители убеждены, что реальное голосование не будет проводиться, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ.Обратите внимание! "Голосование" оформят с помощью паспортных данных, собранных при получении "гуманитарной помощи". Чтобы получить продуктовый паек, жители должны были заполнять анкеты с указанием личной информации.
Также россияне планируют устроить "референдум" в городе Снигиревка (Николаевская область) – по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко.
А в Снегиревке Запорожской области враг начал перепись населения пенсионного возраста. Россияне анонсируют установление до 1 сентября:
- российской администрации,
- открытие отделения "почты России",
- запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров,
- введение в обращение русских рублей.
Есть информация о начале оформления российских паспортов, в частности – заграничных,
– отмечает разведка.
Ранее в Херсонском областном совете оккупантам дали четкий ответ, что Херсонщина является неотъемлемой частью Украины. Как сказал депутат Херсонского облсовета, херсонцы будут гнать в шею оккупантов даже голыми руками.