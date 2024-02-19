Преступление без срока давности: что известно о 12 россиянах, причастных к геноциду в Буче и Гостомеле

24 Канал публикует имена 12 российских военных преступников, причастных к массовым актам геноцида в Буче и Гостомеле весной 2022 года.

Если россияне планировали избежать ответственности за свои преступления на Киевщине весной 2022 года, то для них есть плохие новости – о них никто не забыл и им не будет покоя нигде. Рано или поздно они будут деанонимизированы и понесут ответственность за страдания украинцев. Никто не избежит наказания.

Благодаря работе группы волонтеров было проведено OSINT-расследование с целью установления лиц российских военных преступников – военных России, которые в марте 2022 года во время вторжения принимали непосредственное участие в боях за населенные пункты Буча и Гостомель Киевской области.

24 Канал публикует имена 12 российских военных преступников, причастных к массовым актам геноцида в Буче и Гостомеле весной 2022 года.

Читайте также Убивал людей в Буче: российский десантник "усыновил" похищенного украинского мальчика

Кто ответственен за геноцид в Буче и Гостомеле

Установлены личности военнослужащих двух частей российской армии:

31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (воинская часть 73612);

104 гвардейского десантно-штурмового полка (воинская часть 32515).

Сейчас волонтеры установили личности 12 российских военных:

ЗАРАФЬЯНОВ Газинур Гаптыльнурович, 30.10.1982 года рождения, уроженец Республики Марий Эл, гражданин РФ.



ЗАРАФЬЯНОВ Газинур Гаптыльнурович / Фото соцсети оккупанта

Зарегистрирован по адресу: город Ульяновск, улица Репина, дом 45, квартира 150, СНИЛС: 13425200611, ИНН: 121101106233, паспорт № 8804 713029 от 15.12.2004, н.м. тел. +79539882910, +79176290911.



ЗАРАФЬЯНОВ Газинур Гаптыльнурович / Фото соцсети оккупанта

Социальные сети военного преступника: vk.com/id423654603, Е-почта: saraevsvatoslav9@gmail.com, gazinur1470@gmail.com.

К теме "Шли брать Киев за три дня": в России показали огромное кладбище десантников

КОРЮКИН Михаил Владимирович, 10.02.1989 года рождения, уроженец города Улан-Удэ Республики Бурятия, гражданин РФ.



КОРЮКИН Михаил Владимирович / Фото соцсети оккупанта

Зарегистрирован по адресу: Хабаровский край, район Хабаровский, село Сосновка, улица Владивостокское шоссе, дом 5, СНИЛС: 14063134618, ИНН: 032618495246, паспорт № 8108 257328 от 16.03.2009, н.м. тел. +79506947864, +79990861349, социальные сети: vk.com/id137072230, Е-почта: mihail.yad@yandex.ru;

ГАРБУЗОВ Василий Александрович, 11.02.1997 года рождения, гражданин РФ.



ГАРБУЗОВ Василий Александрович / Фото соцсети оккупанта

Зарегистрирован по адресу: Алтайский край, Троицкий район, село Троицкое, улица Молодежная, дом 17 квартира 1, СНИЛС: 16624231453, ИНН: 383407133552, паспорт № 5217 645924, н.м. тел. +79994563649, социальные сети: vk.com/id132560742, Е-почта: batya_nomer1@mail.ru, tri_koilapopal@mail.ru.

Важно США вводит санкции против двух российских оккупантов, которые убивали гражданских на Киевщине

БАТАЛОВ Сергей Владимирович, 02.03.1989 года рождения, уроженец села Буланиха Зонального района Алтайского края, гражданин РФ.



БАТАЛОВ Сергей Владимирович / Фото соцсети оккупанта

Зарегистрирован по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, улица Комсомольская, дом 102, квартира 12, СНИЛС: 12928581388, ИНН: 224501756178, паспорт № 0108 309055 от 27.03.2009, н.м. тел. +79237804717, +79237263324, социальные сети: vk.com/id243088175, vk.com/id525696680, instagram.com/svbatalov, Е-почта: sergejbatalov777@gmail.com, sergei020389@mail.ru.

ЕЛИЗАРЕНКО Денис Викторович, 09.02.1993 года рождения, уроженец города Гдов Псковской области.



ЕЛИЗАРЕНКО Денис Викторович / Фото соцсети оккупанта

Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: город Псков, улица Генерала Маргелова, дом 1/20, СНИЛС: 14856848823, ИНН: 345300091643, паспорт №№ 1806 997995 от 01.06.2007, 1812 810301 от 20.02.2013, 1818 429857 от 29.05.2018, н.м. тел. + 79532501738, +79297836954, +79377180322, +79275005931, +79275232467, Е-почта: denis.elizarenko@rambler.ru, denis.elizarenko.1993.02.09@rambler.ru, социальные сети: vk.com/id205582275.

ОГОРОДНИКОВ Сергей Петрович, 24.07.1985 года рождения, уроженец города Рубцовск Алтайского края.



ОГОРОДНИКОВ Сергей Петрович / Фото соцсети оккупанта

Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 18, квартира 78.

СНИЛС: 11540011990, ИНН 226901193340, паспорт № 0104 644069 от 05.09.2005, н.м. тел. +79500371332, +79130284724, +79520031026, Е-почта: russia75314@mail.ru, социальные сети: vk.com/id512387460, vk.com/id547217439, vk.com/id566294944, vk.com/id420459164, instagram.com/sergejogorodnikov093, ok.ru/profile/523966127050.

ЗЕМУЛЯЕВ Анатолий Сергеевич, 08.02.1987 года рождения, уроженец села Янгиер Сырдарьинской области Республики Узбекистан.



ЗЕМУЛЯЕВ Анатолий Сергеевич / Фото соцсети оккупанта

Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, улица Калинина, дом 32, квартира 69, СНИЛС: 14711420628, ИНН 226901193340, паспорт № 0107 059023 от 20.07.2007, н.м. тел. +79231626983, Е-почта: azemylaev@gmail.com, zemulyaevas1763135@pochtabank-client.ru, card270@mail.ru, социальные сети: vk.com/id436684531, instagram.com/anatoli_zemulyaev/.

ПАРФЁНОВ Константин Сергеевич, 17.06.1992 года рождения, уроженец села Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края.



ПАРФЁНОВ Константин Сергеевич / Фото соцсети оккупанта

Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, улица Павлова, дом 57, квартира 1, СНИЛС: 15574143572, ИНН: 220915763888, паспорт № 0112 848992 от 07.06.2013, н.м. тел. +79833504881, +79530373018, социальные сети: ok.ru/profile/572303724940, ok.ru/profile/585609018328, vk.com/id546537576.

КАРИМОВ Эдуард Хайсарович, 21.01.1981 года рождения, уроженец села Бугуева Сафакулевского района Курганской области.



КАРИМОВ Эдуард Хайсарович / Фото соцсети оккупанта

Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: город Псков, улица Байкова, дом 8, квартира 46.

СНИЛС: 12073746134, ИНН: 743701780302, паспорт № 7507 079608 от 18.07.2007, н.м. тел. +79517530386, +79532413306, Е-почта: artemevaanjuta@mail.ru, karimovehdik@gmail.com, социальные сети: vk.com/id80446719, vk.com/id41528109.

ЦЫНГУЕВ Эрдыни Владимирович, 18.07.1999 года рождения, уроженец села Могойтуй Читинской области.



ЦЫНГУЕВ Эрдыни Владимирович / Фото соцсети оккупанта

Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: Забайкальский край, Агинский район, пгт Агинское, улица Стадионная, дом 21, СНИЛС: 16782283909, ИНН: 800301625390, паспорт № 7619 067404 от 29.07.2019, н.м. тел. +79955543404, Е-почта: erdynitsynguev@gmail.com, социальные сети: vk.com/id451810934, instagram.com/erdynitsynguev.

АЙТАКОВ Зинур Оразович, 14.02.1991 года рождения, уроженец села Успенка Ахтубинского района Астраханской области, зарегистрирован по адресу: город Псков, улица Шестака, дом 27, квартира 30.



АЙТАКОВ Зинур Оразович / Фото соцсети оккупанта

СНИЛС: 13604068735, ИНН: 302203042689, паспорт № 1211 393840 от 13.08.2011, н.м. тел. +79658123172, Е-почта: sungalieva_a@mail.ru, z.alanov2017@yandex.ru, социальные сети: vk.com/id107619309, ok.ru/profile/569191752919.

ТЕЛЯТНИКОВ Денис Николаевич, 13.02.1987 года рождения, уроженец города Белгород.

Гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: город Белгород, улица Губкина, 13-Б, квартира 15, СНИЛС: 11014062166, ИНН: 311501695504, паспорт № 1408 912138, н.м. тел. +79205531067, Е-почта: denzenin_1987@bk.ru, социальные сети: vk.com/id295090332.