Российские военные, сбежавшие из Украины, по вечерам пьяными "бродят" по улицам Белгорода

Российские оккупанты, сбежавшие из Украины по вечерам бродят в Белгороде. Журналист рассказал, что они, очевидно, пьяные, потому что шатаются.

Захватчики, которых обнаружил британский журналист, вторглись на территорию Украины еще в феврале. Враг дислоцировался в селе Великие Проходы – Дергачевский район Харьковщины.

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Оккупанты сбежали из Украины и теперь бродят по улицам Белгорода, ища, где поесть.

В Белгороде уже ощущают войну

Максим Марченко – глава Одесской ОВА – заявил, что в пограничном Белгороде уже особенно ощутили последствия войны. Пьяные оккупанты, которые бегут из Украины, мешают жить местному населению. Люди, которые цинично праздновали на фоне ракет, летевших в города Украины, теперь страдают от своих же.

Марченко добавил, что все захватчики, куда бы они ни убегали, будут вынуждены ответить за свои действия.

Оккупантов продолжают ликвидировать

Российским оккупантам продолжают наносить значительные потери. По состоянию на 18 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 54 480 захватчиков. Также уничтожили:

танков – 2210 (+8) единиц,

боевых бронированных машин – 4718 (+17) единиц,

артиллерийских систем – 1309 (+3) единиц,

РСЗО – 312 (+0) единиц,

средств ПВО – 168 (+0) единиц,

самолетов – 251 (+0) единица.

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