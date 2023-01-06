Вопиющее вероломство: россияне цинично маскируют военную технику под машины с дровами

6 января 2023, 16:27
Читати новину українською

Источник:

InformNapalm

Оккупанты в очередной раз совершают военное вероломство и грубо нарушают нормы международного права. Россияне цинично маскируют свои военные топливозаправщики под машины с дровами.

Внимание на это обратили международные расследователи InformNapalm, проанализировавшие появившиеся в соцсетях фото. На фотографиях видно, что россияне маскируют топливозаправщики под машины с дровами.

Кстати РосСМИ подтвердили смерть не менее 500 мобилизованных оккупантов

Оккупанты также цинично маскируют РСЗО

В InformNapalm заявили, что за год до полномасштабного вторжения, в 2021 году, уже обращали внимание на видео с учений Центрального военного округа России.


Как оккупанты маскируют свои военные топливозаправщики / Фото с телеграмм-канала InformNapalm


Россияне маскируют военные топливозаправщики / Фото с телеграмм-канала InformNapalm

Тогда военнослужащие отрабатывали нестандартную маскировку топливозаправщиков под гражданские зерновозы, чтобы ввести в заблуждение средства воздушной разведки и ударные БПЛА.

Такой тип маскировок подпадает под признаки военного вероломства и является грубым нарушением норм международного права,
– указывают расследователи.

Кроме того, в InformNapalm добавили, что россияне практикуют маскировку РСЗО под грузовики, покрытые тентами, маркируют грузовые авто и боевые машины красным крестом и прибегают к другим способам вероломства.

Маскировка не помогает оккупантам избегать потерь

Как бы Россия ни пыталась замаскировать свою технику, однако все равно вынуждена мириться с большими потерями. Украинские военные уничтожают технику и личный состав армии России.

Утром 6 января Генштаб ВСУ привычно обновил данные по потерям врага. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 110 250 захватчиков. Кроме того, Россия потеряла немало техники:

  • танков – 3064 (+23);
  • боевых бронированных машин – 6124 (+16);
  • артиллерийских систем – 2059 (+8);
  • РСЗО – 431 (+5);
  • средств ПВО – 215 (+0);
  • самолетов – 285 (+1);
  • вертолетов – 272 (+1);
  • крылатых ракет – 723;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);
  • кораблей/катеров – 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38);
  • специальной техники – 182 (+0).

Автор: Михайло Гема