Вопиющее вероломство: россияне цинично маскируют военную технику под машины с дровами

Оккупанты в очередной раз совершают военное вероломство и грубо нарушают нормы международного права. Россияне цинично маскируют свои военные топливозаправщики под машины с дровами.

Внимание на это обратили международные расследователи InformNapalm, проанализировавшие появившиеся в соцсетях фото. На фотографиях видно, что россияне маскируют топливозаправщики под машины с дровами.

Кстати РосСМИ подтвердили смерть не менее 500 мобилизованных оккупантов

Оккупанты также цинично маскируют РСЗО

В InformNapalm заявили, что за год до полномасштабного вторжения, в 2021 году, уже обращали внимание на видео с учений Центрального военного округа России.



Как оккупанты маскируют свои военные топливозаправщики / Фото с телеграмм-канала InformNapalm



Россияне маскируют военные топливозаправщики / Фото с телеграмм-канала InformNapalm

Тогда военнослужащие отрабатывали нестандартную маскировку топливозаправщиков под гражданские зерновозы, чтобы ввести в заблуждение средства воздушной разведки и ударные БПЛА.

Такой тип маскировок подпадает под признаки военного вероломства и является грубым нарушением норм международного права,

– указывают расследователи.

Кроме того, в InformNapalm добавили, что россияне практикуют маскировку РСЗО под грузовики, покрытые тентами, маркируют грузовые авто и боевые машины красным крестом и прибегают к другим способам вероломства.

Маскировка не помогает оккупантам избегать потерь

Как бы Россия ни пыталась замаскировать свою технику, однако все равно вынуждена мириться с большими потерями. Украинские военные уничтожают технику и личный состав армии России.

Утром 6 января Генштаб ВСУ привычно обновил данные по потерям врага. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 110 250 захватчиков. Кроме того, Россия потеряла немало техники: