Российские военные объекты становятся все более достижимыми, – Зеленский в обращении

Президент Зеленский поблагодарил спецназовцев, стоящих за "хлопком" в России. Глава государства также анонсировал новую помощь от партнеров.

Зеленский отметил, что российские военные объекты становятся все более доступными для наших воинов. Президент подчеркнул, что оккупантам не удастся спасти от уничтожения свои склады, аэродромы и предприятия ВПК, передает 24 Канал со ссылкой на обращение.

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Итог недели от Зеленского

Украинский лидер поблагодарил всех защитников, участвующих в уничтожении российской техники на фронте. Только представители СБУ уничтожили уже более 1300 танков.

Я благодарен и воинам Главного управления разведки. Всем подразделениям, выполняющим задачу и на востоке нашего государства – в боях и в тылу врага,

– подчеркнул президент.

Новая помощь от союзников

За эту неделю также существуют важные решения наших партнеров. В частности, это ракетный пакет от Франции.

Мы работаем с США над новыми оборонными пакетами для поддержки ПВО. Это то, что крайне нужно перед зимой в условиях постоянных российских обстрелов,

– рассказал политик.

Зеленский повторил, что Украина нуждается в реальном прогрессе в дальнобойности.

Есть решение, которое позволяет американским подрядчикам работать в Украине для ремонта и обслуживания техники. Также президент вспомнил новые санкции Британии против России и подготовку нового военного пакета помощи от Литвы.