Россия ударила по жилым домам в Херсоне: есть жертва и пострадавшие
Источник:Роман Мрочко
Российские военные утром 22 сентября нанесли удар по Херсону. Под огнем оккупационных сил России снова находились жилые дома.
Российские военные нанесли удар по Днепровскому району Херсона. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что есть попадание в жилые дома.
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Россияне убили 25-летнего херсонца
Начальник Херсонской ГВА информировал, что в результате утреннего обстрела российскими оккупационными войсками есть двое пострадавших.
Впоследствии Мрочко добавил, что, по уточненной информации, войска России убили 25-летнего херсонца. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что мужчина скончался от полученных ранений.
Последствия обстрела Херсона / Фото Офис генпрокурора
Он также сообщил, что из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже.
Оккупанты обстреляли Херсон / Фото Офис генпрокурора
Добавим, что около 08:40 Роман Мрочко сообщил, что армия России обстреливает прибрежную зону Херсона с временно оккупированного левого берега.
По данным Херсонской областной прокуратуры, оккупанты совершили артиллерийский обстрел. Оккупанты попали по частному дому, где и погиб мужчина.
Россия не прекращает удары по Херсону: сколько было обстрелов в сутки
- За минувшие сутки Херсонская городская территориальная община была обстреляна 19 раз. Оккупанты использовали 88 снарядов.
- Удары зафиксированы в Херсоне, Зеленовке, Садовом, Антоновке, Камышанах и Надднепрянском.
- В результате российских вражеских обстрелов за минувшие сутки 4 человека погибли, еще 6 – получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
- Россия обстреляла жилые дома Херсона в ночь на 21 сентября. Около 3:40 оккупанты попали в здание общежития, когда люди еще спали.
- В результате российского теракта трое мирных жителей погибли. Также 61-летняя херсонка была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести.
- Жители Херсона рассказали, что ночью 21 сентября российские террористы били по городу каждые 5 – 10 минут. Они насчитали 52 "прилета".
- В МВД сообщили, что в Херсоне враг нанес удары по жилым кварталам из различного оружия.