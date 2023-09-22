Россия ударила по жилым домам в Херсоне: есть жертва и пострадавшие

Российские военные утром 22 сентября нанесли удар по Херсону. Под огнем оккупационных сил России снова находились жилые дома.

Российские военные нанесли удар по Днепровскому району Херсона. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что есть попадание в жилые дома.

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Россияне убили 25-летнего херсонца

Начальник Херсонской ГВА информировал, что в результате утреннего обстрела российскими оккупационными войсками есть двое пострадавших.

Впоследствии Мрочко добавил, что, по уточненной информации, войска России убили 25-летнего херсонца. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что мужчина скончался от полученных ранений.



Последствия обстрела Херсона / Фото Офис генпрокурора

Он также сообщил, что из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже.



Оккупанты обстреляли Херсон / Фото Офис генпрокурора

Добавим, что около 08:40 Роман Мрочко сообщил, что армия России обстреливает прибрежную зону Херсона с временно оккупированного левого берега.

По данным Херсонской областной прокуратуры, оккупанты совершили артиллерийский обстрел. Оккупанты попали по частному дому, где и погиб мужчина.

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