Российские военные обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения: есть погибший

Российские оккупанты били из тяжелого вооружения по городу Лисичанск Луганской области. В результате вражеского обстрела погиб один человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что ГСЧС продолжают работать на месте обстрела.

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Попало в многоэтажку

"Прямое попадание в многоэтажку, ГСЧС продолжают разбирать завалы", – говорится в сообщении.

Спасатели разбирают завалы дома после обстрела в Лисичанске / Фото "Суспільне Донбас"

Напомним, что российские захватчики сейчас активизируются на Востоке Украины. Именно поэтому, чтобы спасти как можно больше местных жителей, Украина проводит их эвакуацию.

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