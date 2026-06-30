Блогер и журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко в эфире 24 канала рассказал, кто сотрудничает с Украиной изнутри российской системы. По его словам, среди таких людей есть военные, офицеры спецслужб и те, кто продолжает служить в России, но при этом передает важную информацию Украине.

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Как работает программа "Деньги от Апостола"?

Программа построена так, чтобы информация от источников не становилась достоянием общественности. Человек передает данные, их проверяют, а затем в установленном порядке передают тем, кто может использовать их для поражения целей. В открытых ресурсах Карпенко результаты такой работы не показывают, так как это могло бы создать риски для информаторов.

В моем Telegram-канале никогда не будут видны результаты работы программы. За мной следят с той стороны, а я очень сильно забочусь о безопасности своих источников,

– пояснил блогер.

Отдельный принцип – не публиковать материалы, которые можно было бы связать с конкретным человеком. Речь идет о фото, видео, голосовых сообщениях или других следах, которые могли бы выдать источник. Именно поэтому информация остается закрытой, а название программы не появляется рядом с результатами ее работы.

Нигде и никогда ничего не публиковалось: ни голосовые сообщения, ни видео. Это закрытая информация,

– отметил Карпенко.

По его словам, для людей, сотрудничающих с программой, существует набор правил безопасности, но в публичном пространстве их не раскрывают. Российские структуры пытаются отследить такие каналы, поэтому защита источников остается ключевым условием работы.

Кто передает информацию Украине?

Источники программы могут находиться как на временно оккупированных территориях, так и в самой России. На оккупированных территориях чаще речь идет о гражданских лицах, которые хотят помочь, но там сложнее поддерживать стабильную связь из-за проблем с интернетом и безопасностью. В России же встречаются люди, имеющие доступ к военной или служебной информации и способные передавать гораздо более обширные данные.

Информация от таких источников бывает разной: от данных о технике в тылу до сведений о передвижениях или сборах российских военных.

Были случаи, когда оккупанты собирались отмечать награждение, а мне из ресторана подсвечивали место. Потом туда что-то прилетало,

– рассказал Карпенко.

Часть людей работает с программой за деньги, но есть и те, кто помогает без оплаты. Их мотивация разная, однако среди таких источников есть не только случайные информаторы, но и люди внутри российской военной и силовой системы.

Есть те, кто работает за деньги, и те, кто без денег. Они объясняют: мы против режима. Это и старшие офицеры, и офицеры спецслужб,

– отметил блогер.

Некоторые из них формально продолжают служить в России, остаются на должностях и даже продвигаются по карьерной лестнице. Для Украины это имеет практический смысл: чем выше такой человек продвигается в системе, тем шире доступ к информации он может получить.

Почему российские военные сотрудничают с Украиной?

Среди тех, кто выходит в эфир программы, есть разные категории людей. Одни сразу говорят, что хотят перейти на сторону Украины или в дальнейшем служить в добровольческих подразделениях. Другие не планируют воевать вообще и просто хотят выбраться из российской армии. Есть и те, кто прямо работает за деньги, без политических объяснений и лишних историй.

Есть те, кто пишет: мне не нужны деньги, я хочу обратно, не хочу за вас воевать, я вообще не хочу воевать. Я здесь уже 4 года воюю,

– рассказал Карпенко.

Даже если человек не просит вознаграждения, расходы на такое сотрудничество все равно могут возникнуть. Например, если российский оператор дрона имеет доступ к важной информации, программе выгоднее помочь ему остаться на своей позиции, чем потерять источник. После этого для отдельных людей могут планировать эвакуацию: маршруты продумывают украинские специалисты, чтобы они смогли выбраться.

Если пилот летает и у него сбили птичку, он может стать штурмовиком. Мне это невыгодно: я покупаю ему птичку, и он дальше может приносить результат для наших Сил обороны Украины,

– пояснил блогер.

Бывают и попытки обмана, но это не разрушает саму систему. Сначала информацию проверяют, затем ее реализуют, дальше должно быть подтверждение, и только после этого происходит оплата. Если человек после длительного сотрудничества исчезает, не всегда понятно, действительно ли он обманул, его задержали или он решил тихо уйти с работы.

Со мной на связи сотрудники ФСБ. Я с ними общаюсь. Если меня бросил какой-то российский военный, теоретически я могу его сдать,

– сказал Карпенко.

В то же время он пояснил, что тратить время на месть тем, кто исчез с деньгами, не всегда имеет смысл. Если источник уже решил прекратить сотрудничество, для программы важнее сосредоточиться на тех людях, которые и дальше могут приносить результат для Украины.

ФСБ и российские военные выходят на связь с Украиной, как работает программа "Апостол": смотрите видео