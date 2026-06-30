Блогер та журналіст Дмитро "Апостол" Карпенко в ефірі 24 Каналу розповів, хто співпрацює з Україною зсередини російської системи. За його словами, серед таких людей є військові, офіцери спецслужб і ті, хто продовжує служити в Росії, але водночас передає важливу інформацію Україні.

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Як працює програма "Гроші від Апостола"?

Програма побудована так, щоб інформація від джерел не ставала публічною історією. Людина передає дані, їх перевіряють, а потім у встановленому порядку передають тим, хто може використати їх для ураження цілей. У відкритих ресурсах Карпенка результати такої роботи не показують, бо це могло б створити ризики для інформаторів.

У моєму Telegram-каналі ніколи не буде видно результатів роботи програми. За мною спостерігають з того боку, а я дуже сильно дбаю про безпеку своїх джерел,

– пояснив блогер.

Окремий принцип – не публікувати матеріали, які можна було б пов'язати з конкретною людиною. Йдеться про фото, відео, голосові повідомлення чи інші сліди, які могли б видати джерело. Саме тому інформація залишається закритою, а назва програми не з'являється поруч із наслідками її роботи.

Ніде й ніколи нічого не публікувалося: ні голосові, ні відео. Це закрита інформація,

– зазначив Карпенко.

За його словами, для людей, які співпрацюють із програмою, існує набір правил безпеки, але в публічному просторі їх не розкривають. Російські структури намагаються відстежити такі канали, тому захист джерел залишається ключовою умовою роботи.

Хто передає інформацію Україні?

Джерела програми можуть бути як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій Росії. На окупованих територіях частіше йдеться про цивільних, які хочуть допомогти, але там складніше підтримувати стабільний зв'язок через проблеми з інтернетом і безпекою. У Росії ж трапляються люди, які мають доступ до військової або службової інформації й можуть передавати значно ширші дані.

Інформація від таких джерел буває різною: від даних про техніку в тилу до відомостей про пересування чи збори російських військових.

Були історії, коли окупанти збиралися святкувати нагородження, а мені з ресторану підсвічували місце. Потім туди щось прилітало,

– розповів Карпенко.

Частина людей працює з програмою за гроші, але є й ті, хто допомагає без оплати. Їхня мотивація різна, однак серед таких джерел є не лише випадкові інформатори, а й люди всередині російської військової та силової системи.

Є ті, хто працює за гроші, і ті, хто без грошей. Вони пояснюють: ми проти режиму. Це і старші офіцери, і офіцери спецслужб,

– зазначив блогер.

Деякі з них формально продовжують служити в Росії, залишаються на посадах і навіть рухаються кар'єрними сходами. Для України це має практичний сенс: що вище така людина просувається в системі, то ширший доступ до інформації вона може отримати.

Чому російські військові співпрацюють з Україною?

Серед тих, хто виходить на програму, є різні категорії людей. Одні одразу кажуть, що хочуть перейти на бік України або надалі служити в добровольчих підрозділах. Інші не планують воювати взагалі й просто хочуть вибратися з російської армії. Є й ті, хто прямо працює за гроші, без політичних пояснень і зайвих історій.

Є ті, хто пише: мені без грошей, я хочу назад, не хочу за вас воювати, я взагалі не хочу воювати. Я тут уже 4 роки воюю,

– розповів Карпенко.

Навіть якщо людина не просить винагороди, витрати на таку співпрацю все одно можуть бути. Наприклад, якщо російський оператор дрона має доступ до важливої інформації, програмі вигідніше допомогти йому залишитися на своїй позиції, ніж втратити джерело. Після цього для окремих людей можуть планувати евакуацію: маршрути продумують українські фахівці, щоб вони могли вийти.

Якщо пілот літає і в нього збили пташку, він може стати штурмовиком. Мені це не вигідно: я купую йому пташку, і він далі може приносити результат для наших Сил оборони України,

– пояснив блогер.

Бувають і спроби обману, але це не ламає саму систему. Спершу інформацію перевіряють, потім її реалізовують, далі має бути підтвердження, і лише після цього відбувається оплата. Якщо людина після тривалої співпраці зникає, не завжди зрозуміло, чи вона справді обманула, чи її затримали, чи вона вирішила тихо вийти з роботи.

Зі мною є на зв'язку співробітники ФСБ. Я з ними спілкуюся. Якщо мене кинув якийсь російський військовий, теоретично я можу його здати,

– сказав Карпенко.

Водночас він пояснив, що витрачати час на помсту тим, хто зник із грошима, не завжди має сенс. Якщо джерело вже вирішило припинити співпрацю, для програми важливіше зосередитися на тих людях, які й далі можуть давати результат для України.

ФСБ і військові Росії виходять на зв'язок з Україною, як працює програма Апостола: дивіться відео