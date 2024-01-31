Инцидент произошел 30 января в районе села Новостроевка-вторая. Там во вторник прогремел взрыв.

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Детали инцидента

Российский пограничник Виталий Бондарь и двое солдат из воинской части 53359 Роман Звонов и Николай Николаев попытались установить противопехотную мину на Белгородщине. В результате произошел "хлопок".

В результате взрыва мины пограничник Бондарь потерял пальцы стопы, получил минно-взрывную травму и раны. Российский военный Николаев тоже потерял пальцы стопы, а также получил осколочные ранения. Другой солдат армии страны-агрессорки Звонов получил только осколочные ранения.

Все трое выжили, их отправили во вторую городскую больницу Белгорода. Известно, что гражданское население Белгородщины не пострадало.

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