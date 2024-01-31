Инцидент произошел 30 января в районе села Новостроевка-вторая. Там во вторник прогремел взрыв.
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Детали инцидента
Российский пограничник Виталий Бондарь и двое солдат из воинской части 53359 Роман Звонов и Николай Николаев попытались установить противопехотную мину на Белгородщине. В результате произошел "хлопок".
В результате взрыва мины пограничник Бондарь потерял пальцы стопы, получил минно-взрывную травму и раны. Российский военный Николаев тоже потерял пальцы стопы, а также получил осколочные ранения. Другой солдат армии страны-агрессорки Звонов получил только осколочные ранения.
Все трое выжили, их отправили во вторую городскую больницу Белгорода. Известно, что гражданское население Белгородщины не пострадало.
Оккупанты подрывают своих
- Как сообщалось ранее, российские саперы случайно убили своих же солдат. Во время разминирования они взорвали дом, в котором находились 15 других захватчиков.
- В результате 7 россиян погибло, еще 8 получили ранения. Сами саперы попытались снять с себя всю ответственность и обвинили в ликвидации российских военных ВСУ.
- Напомним, что в городе Россош Воронежской области 3 профессиональных саперов погибли и еще 2 были ранены. Россияне решили сняли частный дом и выпить, хотя они находились в тот момент на службе. Во время пьяной ссоры один из военных взорвал гранату.