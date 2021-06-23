Российские военные показали маршрут "Дефендера" и рассказали детали инцидента

Россияне открыли огонь по британскому эсминцу "Дефендер". Они заявили, что он якобы вошел в их "территориальные воды" и показали маршрут корабля.
В Кремле заявили, что якобы речь идет о 3 километрах "русской территории", на которые зашел британский корабль. Об этом рассказали российские СМИ.
К теме Российские военные открыли огонь по эсминцу Британии в Черном море
Что говорят в Кремле
В 11:52 британский эсминец "Дефендер" пересек российскую границу и на 3 километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент,
– заявили в России.
В России опубликовали маршрут британского эсминца / Фото Дождь
Они в очередной раз повторили, что якобы предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец не отреагировал.
Поэтому они в очередной раз рассказали, что:
- в 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительный выстрел;
- в 12:19 российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца;
- в 12:23 "Дефендер" покинул якобы "морской пространство России".
Комментарий МИД Украины
Глава МИД Украины прокомментировал инцидент. Он написал, что "это наглядное доказательство украинской позиции – агрессивная и провокационная политика России в Черном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма составляют постоянную угрозу Украине и союзникам".
Именно поэтому я подчеркиваю, что необходимо качественно новое взаимодействие членов НАТО с Украиной в Черном море,
– заявил Кулеба.
Россия открыла огонь по британскому эминцу "Дефендер": что известно
- 23 июня силы спецопераций Украины, Британии и США провели совместные учения на эсминце "Дефендер". Тренировку провела совместная абордажная группа: тренировали неожиданный захват судна.
- Впоследствии Россия в тот же день открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер".
- В Минобороны России заявляют, что судно якобы вошло в российские территориальные воды".
- После обстрела Министерство обороны России вызвало военного атташе Великобритании в Москве.
- Все из-за инцидента с британским эсминцем в Черном море, по которому россияне открыли предупредительный огонь.
- В то же время российский журналист Алексей Венедиктов спрогнозировал ответ атташе: "Мыс Фиолент – это Крым, который Великобритания считает Украиной, а не Россией".
- На инцидент уже отреагировала Великобритания.