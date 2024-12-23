Турции российские базы в Сирии не нужны: каковы отношения Путина и Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что страна не будет в восторге от российских баз в Сирии. Отношения Реджепа Эрдогана и Владимира Путина не являются такими, какие бы хотела Турция.

Такое мнение 24 Каналу высказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что страна-агрессор уже потеряла Сирию. В то же время Турция будет иметь проблемы из-за своих желаний.

Смотрите также Бегство Асада в Москву: в первые дни наступления постанцев Путин не отвечал на звонки Асада, – NYT

Отношения Путина и Эрдогана

По словам ведущего канала, Эрдоган для Путина "никто". Ранее российский диктатор считал, что ему удалось заставить Турцию приносить России пользу.

Между тем Путин "проиграл" Сирию и сам оттуда вышел. России уже не имеет смысла держать там свои войска для поддержки газопровода. Газпром ушел из Европы, а теперь и из Сирии.

Интересно! Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков высказал мнение о том, что Эрдоган является хорошим примером, как действовать и бесцеремонно обращаться с таким диктатором как Путин.

Асланян отметил, что после того, как Россия покинула Сирию, там точно не будет российских военных баз. Россия свое "дело" в Сирии закончила, но не Турция.

У Эрдогана сейчас проблемы. Он заявил, что надо вернуть турецкие города на территории Сирии. Ему нужно забрать этот регион, а Израиль этого не позволяет, Иран тоже категорически против,

– заметил ведущий.

Он добавил, что в эту политику может вмешаться и Дональд Трамп, который, вероятно, будет поддерживать Израиль, что не будет выгодно Турции.