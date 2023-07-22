Вместо ПВО – "металлолом": россиянам поставили целую батарею небоеспособных ЗРК Тунгуска

Министерство обороны страны-агрессора поставило своим оккупационным войскам целую батарею зенитных пушечно-ракетных комплексов Тунгуска, оказавшихся "металлом".

Об этом рассказали в одном из подразделений противовоздушной обороны, которым "посчастливилось" получить эту технику. Они даже опубликовали видеообзор. 24 Канал.

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Вот наша батарея Тунгусок, 6 машин. Вот, раз машина – недееспособна. У нее с двигателем проблема. У нее завалена "д*па"... Вот моя Тунгуска, вторая... Завалена на "морду"... Машина сидит на морде. Горизонт не выставляется. Вот шестая Тунгуска. По цвету видно, что с ней все плохо. Она лежит на земле. Должна была идти на капремонт, но вместо этого ее отправили к нам,

– рассказывает оккупант.

По его словам, вся техника "памята, пожевана". Говорит, что одна машина таки была боеспособной, "пока тралом не бахнули во время перевозки тепловизор".

Ремонтировать технику тоже нет как

В то же время, он отметил, что даже у той техники, которую доставили без значительных повреждений, оказались бракованные комплектующие. Поэтому и ее необходимо приводить в порядок, но вот беда – деталей для этого у россиян нет. Да и времени на ремонт уйдет "от месяца до полугода".

Шесть Тунгусок, из которых по факту сейчас недееспособна ни одна. При определенном ремонте можно произвести три машины. Но ремонт, соответственно – это время как минимум. Приблизительно, от месяца до полугода… Все 5 Тунгусок, кроме той, какая светлая, какая труп, которую даже нельзя заводить, потому что она тупо загорится, недееспособны,

– жаловался россиянин.

В итоге констатировал, что ни одна машина в батарее не боеспособна.

Вероятно, техника была снята с консервации, поскольку исправных ЗРК у россиян осталось слишком мало. Ведь ВСУ активно уничтожают на поле боя не только самих окупантов, но и вражескую технику.

По состоянию на 22 июля уничтожены около 4140 танков, 8096 БМП и 4629 артиллерийских систем. Больше об актуальных потерях врага – читайте здесь.