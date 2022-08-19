Оккупанты готовят диверсию в Мелитополе: минируют котельные, – мэр

российские военные разрушили в оккупированном Мелитополе газовую систему, из-за чего в городе уже месяц нет газа. Перед отопительным сезоном оккупанты планируют диверсии, минируя котельные.

Оккупанты хотят взорвать котельные и обвинить ВСУ

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, российские военные уже второй день минируют теплоцентрали в Мелитополе и большие котельные, которых в городе три.

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Иван Федоров объяснил, что оккупанты минируют котельные, чтобы совершить диверсию. В планах российского врага обвинить ВСУ и силы сопротивления, действующие на территории Мелитополя, и на них переложить ответственность за то, что в городе нет тепла.

Мэр Мелитополя также отметил, что можно спрогнозировать коммунальный коллапс осенью на территории временно оккупированной Запорожской области. Он рассказал, что оккупанты обещали провести газопровод от Бердянска до Мелитополя.

Однако в самом Бердянске нет газа и строительство газопровода займет не один месяц. Кроме того, по словам Федорова, оккупанты хвастались, что привезут уголь в Мелитополь.

Но не понимаю, куда они его буду засыпать,

– резюмировал мелитопольский мэр.

Враг готовит серию терактов и провокаций

Оккупанты в захваченном Мелитополе по приказу гауляйтера Евгения Балицкого начали раздавать мирным жителям листовки с информацией о том, как "спасаться от HIMARS". Это может свидетельствовать о том, что россияне готовят провокацию с обстрелами.

В украинской разведке предупреждают, что оккупанты также готовят провокацию на Запорожской АЭС возле захваченного города Энергодар. россияне объявили неожиданный "выходной" на станции. В ГУР МО заявили, что оккупанты выводят свою технику из Энергодара.

Кроме того, россияне могут готовить теракт в День Независимости Украины. По данным разведки, в оккупированном Мариуполе россияне планируют провести показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

По одному из возможных сценариев россиян, они могут нанести по помещению, где будет проходить "судилище", точечный ракетный удар и обвинить в этом Украину.

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