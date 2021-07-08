На фоне "Си Бриз" российские военные провели в Крыму учения танкистов
Источник:Интерфакс
В Украине сейчас продолжаются многонациональные учения "Си Бриз-2021". На их фоне Россия провела во временно оккупированном Крыму тренировку танкистов.
На полигоне под Симферополем страна-агрессор отрабатывала стрельбы танков Т-72Б3. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
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Стрельба по внезапным мишеням, имитирующим боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстоянии от 1 000 до 2 000 метров,
– говорится в сообщении.
В учениях приняли участие более 200 российских военных и около 10 танков Т-72Б3.Обратите внимание! В Украине 28 июня стартовали многонациональные учения "Си Бриз", завершатся они 10 июля.
- Участие в отработках принимают военные из 32 стран-членов НАТО и партнеров Альянса.
"Обстрел" британского эсминца: главное
- Украина, США и Великобритания 23 июня провели в Черном море совместные учения.
- Силы специальных операций союзников тренировались на британском эсминце "Дефендер".
- После этого в России начали распространять фейк об обстреле корабля. "Нападение" никто не почувствовал.
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