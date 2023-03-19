"Шедевр" от оккупантов: россияне говорят, что "подавляют" ВСУ звуками женских стонов

Украинские военные продолжают мужественно противостоять российскому нашествию. Оккупанты уже кичатся, как они пытаются оказывать психологическое давление на наших защитников.

Как заявляют росСМИ, на линии боевого столкновения свою работу выполняют так называемые подразделения психологической борьбы, передает 24 Канал. Их деятельность направлена на то, чтобы призвать наших защитников сдаваться в плен.

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Хотят, чтобы военные сложили оружие

Работают эти подразделения, прости Господи, под Угледаром. Если быть точнее, то в полутора километрах от передовой. Как кичатся оккупанты, утро начинается с выстрелов из гаубицы холостыми. Вернее так: в сторону наших защитников летят агитационные снаряды, плотно упакованные листовками. У них – призывы сдаваться.

Открытки – цветочки. В действительности враги не только непрерывно суют на наших защитников. Они еще и делают все для того, чтобы украинские военные были эмоционально и психически истощены.

Российский боец с позывным Ворон жалуется, что оказывать психологическое давление днем долго не выходит. Работают они каких-нибудь 5 минут, пока их не услышат ВСУ. После этого оккупантов накрывают минометами, РСЗО и другим вооружением.

Пропагандисты восхваляют эти подразделения. Мол, они работают и днем, и ночью. И если днем раздаются выстрелы, то ночью звуки, направленные на то, чтобы наши защитники не могли заснуть ни на миг.

Другой оккупант с позывным Калинка – старший оперативной группы этого чертового подразделения. Он и рассказал, как захватчики пытаются давить на наших защитников ночью.

В ночное время противнику не даем отдыхать. Постоянно оказывается психологическое влияние разными звуками, давящими на психику. Используются разного рода звуковые программы, начиная от детского плача и заканчивая стонами женщин. Это действительно влияет на психику,

– отметил он.

Причем все звуки, крики, крики и призывы раздаются как на русском, так и на украинском языках. Не обошлось без упоминаний так называемых "иностранных наемников". Под них оккупанты уже запускают другие программы, которые звучат на английском и польском языках.

И пока оккупанты пытаются оказывать психологическое давление, наши защитники просто отправляют их в ад. Так что статистика потерь врага растет с каждым днем стремительными темпами.

Колоссальные потери врага