Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. Он отметил, сколько баз отдыха пока могут использовать оккупанты для своей дислокации.

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Хотели безопасности для себя

Многие базы отдыха вдоль Азовского моря не используются, поскольку их владельцы уехали или отказались сотрудничать с оккупантами. Впрочем, некоторые из них россияне используют для размещения своего личного состава.

Учитывая, что эти базы, как правило, достаточно объемные по территории объекты и поражение проводить сложно, они определяли их как безопасные. А те большие базы, где монолитные корпуса, сразу заселяли туда большое количество людей и соответственно происходило поражение,

– объяснил депутат.

Он напомнил, что недавно произошло поражение в Приморске и селе Азовское Бердянского района.

"Будем надеяться, что теперь они будут вынуждены выбирать места подальше от береговой линии", – предположил Лышенко.

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Разработали собственную тактику

Чтобы избежать поражения, российские оккупанты даже разработали собственную тактику – заселялись на одну базу на день-два, потом уезжали. Такое движение происходило как по территории близкой к линии разграничения, так и в глубине.

"Бывало, когда прилетало по пустым базам: пока информация дойдет, ее обработают. Но было и другое, когда ночью россияне заезжают, а уже днем туда прилетает и они с удивлением узнают, что местное население помогает в этом. Особенно возле линии разграничения, где достает артиллерия", – добавил депутат.

Отметим, Юрий Соболевский ранее рассказал, что на временно оккупированной части Херсонской области действует мощное движение сопротивления. Большинство населения против "русского мира" и всячески помогает ВСУ в борьбе с оккупантами. Не действуют даже их репрессивные меры.

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