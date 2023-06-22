Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко. Він зазначив, скільки баз відпочинку наразі можуть використовувати окупанти для своєї дислокації.

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Хотіли безпеки для себе

Багато баз відпочинку вздовж Азовського моря не використовуються, оскільки їхні власники виїхали або відмовилися співпрацювати з окупантами. Утім, деякі з них росіяни використовують для розміщення свого особового складу.

Враховуючи, що це бази, як правило, доволі об'ємні за територією об'єкти і ураження проводити складно, вони визначали їх як безпечні. А ті великі бази, де монолітні корпуси, вони одразу заселяли туди велику кількість людей і відповідно відбувалося ураження,

– пояснив депутат.

Він нагадав, нещодавно відбулося ураження в Приморську та селі Азовське Бердянського району.

"Сподіватимемося, що тепер вони будуть змушені обирати місця подалі від берегової лінії", – припустив Лишенко.

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Розробили власну тактику

Аби уникнути ураження, російські окупанти навіть розробили власну тактику – заселялися на одну базу на день-два, потім виїжджали. Такий рух відбувався як територією близької до лінії розмежування, так і в глибині.

"Бувало, коли прилітало по пустим базам: поки інформація дійде, її оброблять. Але було й інше, коли вночі росіяни заїжджають, а вже вдень туди прилітає і вони з подивом дізнаються, що місцеве населення допомагає у цьому. Особливо біля лінії розмежування, де дістає артилерія", – додав депутат.

Зазначимо, Юрій Соболевський раніше розповів, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини діє потужний рух спротиву. Більшість населення проти "руського міра" і всіляко допомагає ЗСУ у боротьбі з окупантами. Не діють навіть їхні репресивні заходи.

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