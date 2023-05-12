Города больше не существует: фотографы показали постапокалиптические кадры из Марьинки
Источник:Константин и Власть Либеровы
Кремлевская пропаганда продолжает оправдывать военную агрессию против Украины тем, что якобы пришла "защищать" жителей Донбасса. Но по факту Россия стирает с лица земли Донецкую и Луганскую области. Об этом свидетельствуют красноречивые кадры из Марьинки, которую россияне уничтожили до основания.
В Генеральном штабе ВСУ продолжают отчитываться, что самые ожесточенные бои на Востоке продолжаются за города Бахмут и Марьинка. Российские силы безуспешно пытаются захватить разрушенный город.
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Как выглядит "русский мир" в Марьинке
Так, только за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки.
Константин и Влада Либеровы показали фотографии и видео из Марьинки, которую постоянно обстреливают российские военные. Теперь Марьинка напоминает постапокалиптический город. Именно это и есть так называемый "русский мир".
Цинично, что накануне спикер Кремля Дмитрий Песков дал интервью, в котором заявил, что Россия якобы пытается спасти инфраструктуру и человеческую жизнь.
Спикер Путина в очередной раз утверждает, что цель России якобы защитить жителей Донбасса. Но кадры из Марьинки ярко свидетельствуют, что мир нужно защищать от кровожадных россиян.
Как выглядит разрушенная россиянами Марьинка / Фото из инстаграммы Константин и Влада Либеровы
"Год назад это был маленький уютный город. Работали школы, магазины, больницы. У людей была жизнь. То, что вы видите на этих фото и видео – произошло за прошлый и этот год. Вот так Марьинка выглядит сегодня", – говорится в сообщении фотографов.
Они добавляют, что местами в Марьинке "хуже документальных кадров разрушенных городов времен Второй Мировой".
Жестокие бои продолжаются здесь каждый день, каждый час. Бесконечные попытки оккупантов штурмовать и захватить то, чего уже больше не существует, что разрушено до строительного мусора,
– резюмируют фотографы.
На видео из дрона, которое опубликовали в инстаграмме Константин и Влада Либеровы, видно, что дома в Марьинке полностью разрушены. Кадры напоминают последствия сокрушительного землетрясения в Турции и Сирии.
Разница только в том, что в Турции и Сирии бушевала непреодолимая стихия, когда в Марьинку пришел "русский мир" с ракетами, бомбами, артиллерией и другим оружием.
Как сейчас выглядит полностью уничтоженная российскими военными Марьинка: смотрите видео
К сожалению, Марьинка далеко не единственный город в Украине и даже мире, который Россия стерла с лица земли.
Из-за кровавой тактики выжженной земли, которую исповедуют оккупанты, Россия по идентичному сценарию разрушила Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Попасную, Бахмут и другие города в Украине.
Кроме того, не следует забывать, что именно Россия стоит за жестокой бомбардировкой Сирии.