Российские военные самолеты использовали авиапространство Грузии

Российская авиация использовала авиапространство Грузии. Произошло ли это с согласия тамошних властей – неизвестно.

Об инциденте 18 марта написал бывший грузинский президент Михеил Саакашвили. В то же время политик призвал грузинское правительство дать объяснения.

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На российской стороне: Грузия может стать участником войны против Украины

По словам Саакашвили, если Россия действительно использовала авиапространство без разрешения грузинского правительства – последние имеют право громко протестовать. По меньшей мере следует направить ноту Кремлю через швейцарское посольство.

Иначе это можно расценивать как войну против Украины и на российской стороне,

– подчеркнул Саакашвили.

Он добавил: юридически ни одно воздушное судно не может летать через воздушное пространство другой страны без специального разрешения, предоставленного этой страной.

Добавим, что нынешняя грузинская власть является достаточно либеральной к Кремлю. Сегодня между Россией и Грузией идут активная торговля и налаживание других взаимоотношений. И это происходит несмотря на то, что часть грузинских территорий – оккупирована Кремлем. Речь идет об Абхазии и Осетии.

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Полный тест публикации Михеила Саакашвили:

Грузинское правительство должно немедленно объяснить, как российская военная авиация использовала воздушное пространство Грузии. Если это действительно произошло без их разрешения, то они должны громко протестовать и отправить ноту в Россию через посольство Швейцарии.

Иначе это будет расценено как война против Украины и с российской стороны. Юридически ни одно воздушное судно не может летать через воздушное пространство другой страны без специального разрешения, предоставленного этой страной.