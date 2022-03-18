Путин уже несколько месяцев использует Беларусь для вторжения в Украину. Еще в начале года под предлогом совместный военных тренировок туда были стянуты огромные военные ресурсы – техника, живая сила, командный состав и боеприпасы. Все это происходило под прикрытием так называемых учений "Союзная решимость-2022".

Как оказалось, на самом деле это было главной репетицией российского вторжения в Украину. Правда, общего наступления не произошло – по Украине ударили чисто российские войска, а белорусские остались на своих рубежах.

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Уже после начала войны в Беларуси постоянно заявляют, что Вооруженные силы страны не будут принимать участия в войне против Украины. И пока белорусских военных и техники на территории Украины не было замечено.

Сейчас Беларусь, включая вооруженные силы, выполняет роль тыла для российских оккупантов. По территории страны свободно ездит российская техника, для этого используется вся гражданская и военная инфраструктура страны: железные дороги, дороги, военные базы, аэропорты и тому подобное.

С территории Беларуси не только началось наступление оккупантов на Киев, оттуда регулярно выпускают ракеты на украинские города, взлетает боевая российская авиация, местные морги и больницы принимают "отработанный" силами ВСУ человеческий материал. Так, еще с начала марта морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами россиян. Затем их грузили в поезда Российской железной дороги.

Еще одно свидетельство помощи Белорусских вооруженных сил в войне против Украины – восстановление поврежденной техники. Рашисты пригоняют подбитую технику в район Камарина сразу за украинской границей. Там белорусские призывники отмывают танки и БТРы от грязи и останков убитых в них русских.

Конечно, войскам рф, которые терпят поражение от украинских воинов, не помешала бы помощь со стороны белорусских вооруженных сил. "Кремль 2 недели выкручивает руки Лукашенко", – говорит военный эксперт о возможном наступлении Беларуси. Недавно самопровозглашенный президент Лукашенко летал в Москву на встречу с Путиным, возможно именно для обсуждения этого вопроса. Однако последствий пока мы не видим.

Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся ввязываться в эту "операцию", которую Россия проводит в Украине. Ну, подумайте, что мы можем там добавить России?

- сказал Лукашенко.

Он заверил, что в России "предостаточно" личного состава. Да и даже отметил, что не может ничего дать оккупантам, даже оружия, потому что сами его закупают у Российской Федерации.

Поэтому нам там нечего делать. И нас туда не зовут, – добавил так называемый глава государства.

Россияне активно провоцируют Беларусь к военным действиям. Неоднократно по территории страны проходили одиночные ракетные или бомбовые удары, однако пока они не увенчались успехом.

Они что, одной ракетой хотят разбомбить Беларусь? Да не получится. Эта ракета просто не долетит до нас. Но зачем это делается? Чтобы нас зацепить, и чтобы мы начали отвечать. Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим уже прилично. Что почувствуют все. Пока терпимо, – добавил прихвостень Путина.

Конечно, милитаризация страны ведется. Объявлено о мобилизации, досрочном призыве мужчин. Недавно к границе Украины было отправлено 5 батальонно-тактических групп. Однако они пошли туда якобы прикрывать границы Беларуси.

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов заявил:

Россия планирует спецоперацию, в рамках которой хочет переодеть белорусских военных в свою форму и отправить их воевать против Украины. В то же время он отметил, что часть белорусских бойцов отказывается идти на такое.

Действительно, военные Беларуси не имеют желания воевать в Украине. По сравнению с Россией у них больше информации о последствиях войны, поэтому в последний поход в жизни желания идти у них нет.

Белорусские солдаты и офицеры категорически отказываются от участия в войне против Украины, отдельных частях близ Бреста происходят бунты. Чтобы избежать участия в войне, некоторые выезжают за границу.

Чтобы подавить протесты военных, командование начало назначать на руководящие должности в армии русских офицеров.

Украинские власти понимают, что Беларусь является заложником Путина и не принимает активного участия в войне. Но после ее окончания Украина все равно будет иметь юридические претензии к соседу, говорит советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Впрочем, говорить о том, что белорусы не участвуют в войне России с Украиной нельзя. Некоторые белорусы воюют на стороне Украины. В частности, батальон имени Кастуся Калиновского освобождает Украину от оккупантов, они даже пытаются помочь Украине на самом сложном направлении – разблокировании Мариуполя.

За Украину отдали свои жизни уже двое добровольцев из Беларуси – Илья "Литвин" и Алексей "Тур".

Однако пока белорусское общество лишь молча наблюдает за событиями, угроза использования армии северного вассала Путина против Украины остается очень высокой.