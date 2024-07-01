Не только КАБы: на этой неделе оккупанты "сбросили" на Белгородскую область еще и ракету

Еще 9 ФАБ и одну ракету Р-77 российские военные "уронили" на Белгородскую область за последние 4 дня. Как следствие, повреждения получили 5 домов.

Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA. Отмечают, что ФАБ-3000 впервые упала с российского самолета и взорвалась в поле в Шебекинском округе.

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О том, что 29 июня в поле в Шебекинском городском округе, в 5 километрах от поселка Маслова Пристань нашли ФАБ-3000 сообщалось ранее. Поскольку падение произошло в поле, жертв удалось избежать несмотря на то, что авиабомба взорвалась.

Кроме ФАБ, падают и ракеты

Впрочем, как отмечают аналитики, в тот же день ФАБ-250 упала возле жилых домов в поселке Разумное. Повреждено 5 жилых домов, пострадавших нет.

Более того,, в этот же день в поле в районе села Камызино упала российская ракета Р-77. Об этом каналу сообщили источники в экстренных службах региона.

Россияне стабильно сбрасывают авиабомбы на свои территории

И, в материале The Washington Post, за последние год на Белгородскую область России упали 38 планерных авиабомб. Речь идет об отрезке времени от апреля 2023-го до апреля 2024-го.

Большинство бомб были обнаружены гражданскими лицами – лесниками, фермерами или жителями окрестных сел.

Документы свидетельствуют, что по меньшей мере четыре бомбы упали на сам город Белгород. Еще семь были найдены в окрестностях.