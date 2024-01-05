Пытают пленных и создают фейки: в сети опубликовали имена оккупантов из штаба "Днепр"

Россияне постоянно прибегают к разным ИПСО и имеют для этого целые военные подразделения "информационного противоборства". Расследователям удалось установить имена офицеров, которые ныне воют на левобережье Херсонщины и причастны к военным преступлениям.

Установить личности российских захватчиков удалось благодаря документам из штаба оккупационных войск "Днепр". Их получили хакеры-активисты "Кибер Сопротивления".

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Преступники "информационного фронта"

В расследовании говорится о российских офицерах "информационного противоборства", воюющих на левом берегу Днепра в Херсонской области. Они прибегают к созданию различных ИПСО, деморализации украинских бойцов, чтобы они сдавались в плен и т.д.

Также они совершают военные преступления. Например, пытают пленных, чтобы заставить их говорить на камеру нужные для российской пропаганды вещи.

Роман Усошин – командир группы ИПб. Он родился в семье военного и получил образование по специальности "организация и технологии защиты информации". После 2014 года Усошин начал снова служить в вооруженных силах России, а после полномасштабного вторжения России присоединился к так называемой "сво".

Известно, что на октябрь 2023 года оккупант командовал оперативной группой "информационного противоборства" - в частности он организовывал съемки постановочных сюжетов на временно оккупированной территории Херсонской области.

Также Усошин причастен к пыткам украинских военнопленных и мирных граждан с целью извлечь от них "нужную информацию", а также заставить их участвовать в пропагандистских сюжетах. Кроме того, он также администратор ряда российских пропагандистских телеграм-каналов.



Военный преступник Роман Усошин / Фото Evocation

Юрий Калинин – старший офицер группы ИПб. Он получил образование в Военном университете России, после чего принимал участие в парадах на Красной площади, а в 2021 году его отправили в оккупированный Крым.

Он принимает участие в полномасштабной войне от 24 февраля 2022 года. Он был в бригаде, которая захватывала Херсон и планировала идти в Николаев. Однако после разгрома оккупант вернулся на левобережье Днепра. Он, как и Усошин, причастен к созданию пропагандистских видео и пыткам украинцев.



Военный преступник Юрий Калинин / Фото Evocation

Дмитрий Чусовитин – офицер группы ИПб. Он получил образование военного и всю свою жизнь посвятил только этой сфере. Как и его "коллеги", Чусовитин причастен к пыткам украинских военнопленных и мирных жителей на временно оккупированной Херсонщине.



Военный преступник Дмитрий Чусовитин / Фото Evocation

Андрей Гурин и Никита Дорогов – офицеры той же группы ИПб. Все вместе эти военные преступники создали огромную сеть пропагандистских ресурсов, занимающуюся прославлением оккупантов из 18 общевойсковой армии России.



Военный преступник Андрей Гурин / Фото Evocation



Военный преступник Никита Дорогов/ Фото Evocation