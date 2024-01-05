Встановити особи російських загарбників вдалося завдяки документам зі штабу окупаційних військ "Дніпро". Їх отримали хакери-активісти "Кібер Спротив".

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Злочинці зі штабу "Дніпро"

У розслідуванні мовиться про військових 2 батальйону 28 полку, який воює на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Простіше цих окупантів називають штабом "Дніпро". Вони вдаються до створення різних ІПСО, деморалізації противника, аби він здавався в полон тощо. Однак скоюють вони й інші злочини.

Роман Усошин – командир штабу "Дніпро". Він народився у сім'ї військового й здобув освіту за спеціальністю "організація і технології захисту інформації". Після 2014 року Усошин почав знову служити у збройних силах Росії, а після повномасштабного вторгнення Росії долучився до так званої "сво". Відомо, що станом на жовтень 2023 року окупант командував оперативною групою "інформаційного протиборства" – зокрема він організовував зйомки постановочних сюжетів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Окрім того, Усошин також причетний до тортур українських військовополонених і мирних громадян з метою добути від них "потрібну інформацію", а також змусити брати участь у пропагандистських сюжетах. Окрім того, він також є адміністратором низки російських пропагандистських телеграм-каналів.



Воєнний злочинець Роман Усошин / Фото Evocation

Юрій Калінін – старший офіцер, член штабу "Дніпро". Він здобув освіту у Військовому університеті Росії, після чого брав участь у парадах на Красній площі, а 2021 році – його відправили до окупованого Криму. Він бере участь у повномасштабній війні від 24 лютого 2022 року. Він був у бригаді, яка захоплювала Херсон й планувала йти на Миколаїв. Однак, після розгрому, окупант повернувся на лівобережжя Дніпра. Він, як і Усошин, причетний до створення пропагандистських відео та катування українців.



Воєнний злочинець Юрій Калінін / Фото Evocation

Дмітрій Чусовітін – офіцер "Дніпра". Він здобув освіту військового й усе своє життя присвятив лише цій сфері. Як і його "колеги", Чусовітін причетний до тортур українських військовополонених і мирних жителів на тимчасово окупованій Херсонщині.



Воєнний злочинець Дмітрій Чусовітін / Фото Evocation

Андрій Гурін та Нікіта Дорогов – офіцери того ж штабу "Дніпро". Усі разом ці воєнні злочинці створили величезну мережу пропагандистських ресурсів, яка займається прославлянням окупантів з 18 загальновійськової армії Росії.



Воєнний злочинець Андрій Гурін / Фото Evocation



Воєнний злочинець Нікіта Дорогов/ Фото Evocation