"Как зомби-апокалипсис": россияне употребляют наркотики и постоянно штурмуют

Российские захватчики несут огромные потери на поле боя. Оккупанты ежедневно гибнут сотнями. Даже несмотря на это и ужасные ранения, с небоеспособными подразделениями постоянно проводят штурмовые действия. Враг использует наркотики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Отченаша – командира экипажа БПЛА 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" – в эфире телемарафона.

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Российские военные употребляют наркотики

Андрей Отченаш отметил, оккупанты используют наркотики. Это большой минус для нас.

Мы видим, что военнослужащие России с абсолютно ужасными ранениями, с небоеспособными подразделениями все равно продолжают боевые действия. Каждый день происходит по несколько штурмов,

– подчеркнул защитник.

Рассказал, крайние 10 дней был на задании, буквально 24/7 штурмовые действия агрессора или на направления бригады "Рубеж", или на направления собратьев из смежных подразделений.

Они просто не останавливаются. Идут, умирают. Если один военнослужащий России заходит на позицию, которая ему нужна, он пытается там накопиться. И так они готовы реально убить своих 40 солдат, чтобы накопилось 4 – 5 оккупантов на какой-то определенной точке,

– отметил Отченаш.

Добавил, оттуда оккупанты снова пытаются штурмовать. Украинский защитник отметил, даже трудно представить, что может быть мотивацией для российских военных.

У нас были ситуации, когда оккупанту прямо-таки посекло ноги полностью, – он идет, а за ним течет кровь. Он все равно не останавливается, а продолжает свое движение. Для меня это иногда выглядит как зомби-апокалипсис. То есть они умирают пачками, просто реально десятками, сотнями в день. И это настолько нерационально,

– подчеркнул командир экипажа БпЛА.

Украинский военный заметил, иногда это пугает. Ощущение, будто российских солдат изготавливают "где-то в какой-то бройлерной". Ведь так хаотично и нелогично относиться к жизни своих военных, как относятся российские офицеры, – это нонсенс.