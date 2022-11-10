Почему обучение мобилизованных россиян проходит в Беларуси: Латушко назвал причины

Обучение русских военных на территории Беларуси имеет несколько целей. Первое, что нужно понимать: возможности учить на российских полигонах большое количество вновь прибывших – исчерпывающие.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Он также объяснил, что именно поэтому часть мобилизованных направлена в Беларусь, где задействованы белорусские полигоны и военные.

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С другой стороны, по словам Латушко, нельзя обойти и стратегическую цель, которую избрал Кремль – у Путина также есть цель уничтожить Беларусь.

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Российский диктатор хочет уничтожить Украину, но это у него не получится.

Одним из факторов, который поможет Путину в поглощении Беларуси – формирование союзных войск. В том случае, когда белорусские и российские военные смешаны, мы можем говорить, что стратегическая цель россиян достигнута,

– добавляет Павел Латушко.

Что известно о белорусской угрозе