"Летят совсем не туда": оккупанты жалуются на боеприпасы, переданные КНДР
Российские захватчики жалуются на очень плохое логистическое обеспечение. Прежде всего, отсутствие снарядов, продовольствия и даже воды. Кроме того, сильные проблемы с боеприпасами, которые передала Северная Корея.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает 24 Канал.
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Россияне жалуются на снаряды из Северной Кореи
Очень жалуются на плохое логистическое обеспечение вражеские подразделения, которые находятся на передовой. Мол, нет теплых вещей, продуктов и даже воды. Кстати, особенно остро проблема у оккупантов встала со снижением температуры.
Также есть информация, что российские военнослужащие жалуются на сложности в применении боеприпасов, которые поставляются Северной Кореей.
Они и летят совсем не туда, куда нужно. И то, что не могут с ними хорошо обходиться. То есть сложности в применении боеприпасов,
– подчеркнул Волошин.
Кстати, оккупанты уже далеко не впервые жалуются на снаряды северокорейского производства. Так, в январе росСМИ сообщали, что захватчики очень жалуются на качество этих боеприпасов.