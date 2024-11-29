"Летят совсем не туда": оккупанты жалуются на боеприпасы, переданные КНДР

Российские захватчики жалуются на очень плохое логистическое обеспечение. Прежде всего, отсутствие снарядов, продовольствия и даже воды. Кроме того, сильные проблемы с боеприпасами, которые передала Северная Корея.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает 24 Канал.

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Россияне жалуются на снаряды из Северной Кореи

Очень жалуются на плохое логистическое обеспечение вражеские подразделения, которые находятся на передовой. Мол, нет теплых вещей, продуктов и даже воды. Кстати, особенно остро проблема у оккупантов встала со снижением температуры.

Также есть информация, что российские военнослужащие жалуются на сложности в применении боеприпасов, которые поставляются Северной Кореей.

Они и летят совсем не туда, куда нужно. И то, что не могут с ними хорошо обходиться. То есть сложности в применении боеприпасов,

– подчеркнул Волошин.

Кстати, оккупанты уже далеко не впервые жалуются на снаряды северокорейского производства. Так, в январе росСМИ сообщали, что захватчики очень жалуются на качество этих боеприпасов.