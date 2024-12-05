Враг обстрелял Николаевскую область: в результате удара погиб мужчина

Вечером в четверг, 5 декабря, российские войска обстреляли Николаевскую область. К сожалению, в результате вражеского ракетного удара погиб мужчина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима. Стоит отметить, что оккупационная армия регулярно обстреливает различные населенные пункты региона.

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Что известно об ударе по Вознесенску

Вечером 5 декабря в Николаевской области объявляли воздушную тревогу в связи с авиационной угрозой, она длилась с 16:06 до 16:40.

Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали город Вознесенск.

К сожалению, в результате вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб мужчина. Россия – страна-террорист,

– написал Виталий Ким

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Напомним, в ночь на 5 декабря российские войска нанесли удар по Днепропетровской области, использовав две баллистические ракеты "Искандер-М". Также оккупанты применили 44 ударные беспилотники, большинство из которых сбили силы ПВО.