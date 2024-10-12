Россияне усиливают контратаки на Курщине, чтобы попытаться вытеснить ВСУ до зимы, – ISW

Российские войска стремятся вытеснить украинские силы из Курской области до того, как плохие погодные условия осенью и в начале зимы начнут ограничивать маневры на поле боя.

С этой целью россияне 10 и 11 октября усилили контратаки в Курской области. О ситуации на Курщине говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Российские войска активизировались в Курской области

Украинские официальные лица ранее отмечали, что российские войска усиливают наступательные операции в Украине, в частности механизированные наступления, чтобы воспользоваться сухой дорогой и местностью, прежде чем сезон дождей усложнит ситуацию.

По словам аналитиков, что российское военное командование может быть обеспокоено тем, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024 – 2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области и дадут украинским силам больше времени, чтобы закрепиться на позициях.

Лучше закрепленные украинские силы с большими фортификациями в Курской области, скорее всего, еще больше усложнят попытки России оттеснить украинские войска обратно через границу,

– говорится в отчете ISW.

Авторы отмечают, что российские войска могут чувствовать, что окно возможностей, чтобы вытеснить украинские силы с Курщины с тем уровнем живой силы и техники, которые россияне выделили для этого, закрывается.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что с начала операции в Курской области российские войска передислоцировали туда около 50 000 военнослужащих с других оперативных направлений. Такие передислокации, вероятно, ослабили российские войска в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

К слову, журналисты Bloomberg со ссылкой на американских чиновников писали, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области России по меньшей мере несколько месяцев. По их словам, российские войска ранее проводили лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на Востоке Украины.