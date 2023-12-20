Ночью оккупанты снова атаковали Хмельнитчину "Шахедами": есть ли попадание

В ночь на 20 декабря российские войска атаковали Хмельнитчину ударными БПЛА типа "Шахед". Работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины. Враг атаковал область дронами с территории России.

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Сбиты два беспилотника

"Ночью 20 декабря 2023 года в Хмельницкой области подразделением ПВО ПВК "Запад" уничтожены два "Шахеда", которыми противник атаковал с территории России", – говорится в сообщении.

В Хмельницкой областной военной администрации в свою очередь добавили, что обошлось без пострадавших и разрушений.

"Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО обезвредили 2 БПЛА типа "Шахед". По имеющейся информации гражданское население, имущество и объекты критической инфраструктуры не пострадали", – отметили в ОВА.

Заметьте! В последние месяцы оккупанты почти каждую ночь запускают "Шахеды" по территории Хмельницкой области. Чаще всего враг "выбирает" направления на Староконстантинов и Хмельницкий.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что "Шахеды" так часто летают на Староконстантинов, потому что там расположен аэродром базирования самолетов тактической авиации.

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