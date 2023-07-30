Враг ночью атаковал "Шахедами": сколько целей сбили и где

В ночь на 30 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Целью врага были сельскохозяйственные активы.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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В результате падения обломков вспыхнули пожары, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях.

По словам спикера, враг совершил атаку "по установившемуся маршруту" – с Восточного берега Азовского моря. Были направлены "Шахеды":

2 из которых были уничтожены над Херсонщиной,

2 – на Днепровщине.

Детали об атаке на Днепропетровщину

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил под ударом вражеской артиллерии была Никопольщина. Ночью агрессор обстрелял ее четырежды. Устроил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам.

На Криворожский район противник направил два "Шахеда". Их сбили защитники неба из ПВК "Юг",

– сообщил Лысак.

По словам главы ОВА, обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение.

Силами ПВО уничтожены 4 дрона

В Воздушных силах сообщили, что украинские защитники в воскресенье уничтожили четыре вражеских "Шахеда" в Херсонской и Днепропетровской областях. Отмечается, что оккупанты атаковали с Юго-Восточного направления.

Кроме того, в субботу, 29 июля, противовоздушной обороной были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Силы ПВО сбили 4 "Шахеда" в ночь на 30 июля / Инфографика Воздушных Сил