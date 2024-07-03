Россия усиливает наступательные операции возле Торецка: в ISW назвали причину такой активности

В последнее время российские войска активизировались вблизи Торецка. Аналитики предполагают, что россияне пытаются открыть возможности для продвижения в направлении Часового Яра и Авдеевки.

В Институте изучения войны отмечают, что подготовительные мероприятия Москвы демонстрируют более развитый уровень оперативного планирования, чем раньше. Впрочем, ограниченный тактический потенциал российских сил может усложнить достижение этих целей.

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Для чего россиянам Торецк

Аналитики отмечают, что российские войска используют Торецк как плацдарм для дальнейших наступательных операций.

Если они смогут расширить свой контроль в районе Шумы-Южное-Северное-Северное-Торецк, это позволит им угрожать Часовому Яру с юга и поддерживать наступления с севера, в частности, вблизи Калиновки.

Кроме того, российские войска активно действуют к югу и юго-востоку от Часового Яра, сосредотачиваясь на таких населенных пунктах как Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Это свидетельствует о том, что российское командование стремится сохранить доступ к южному флангу Часового Яра.

Недавнее продвижение российских сил в Майорском создало позиции на восточном берегу канала Северский Донец-Донбасс, что позволяет продвигаться вдоль канала в направлении Часового Яра.

Эксперты ISW предполагают, что российское командование усилило наступательные операции под Торецком в середине июня из-за стратегического расположения этого района.

Отсюда они могут атаковать как на север, в направлении Часового Яра, так и на запад или юго-запад, в направлении Авдеевки, в зависимости от развития ситуации на фронте.

Что известно о российских силах в районе Торецка

Аналитики отмечают, что российские силы в районе Торецка состоят преимущественно из менее качественных подразделений боевиков так называемой ДНР и территориальных войск.

Это может стать существенной преградой для эффективного проведения наступательных операций, особенно учитывая ожидаемую дополнительную военную помощь для Украины в ближайшие недели и месяцы.

Напомним, что по информации Генштаба ВСУ враг существенно увеличил количество атак на Торецком направлении. Там оккупанты совершили 28 атака в течение 1 июля.