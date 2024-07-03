В Інституті вивчення війни зазначають, що підготовчі заходи Москви демонструють більш розвинений рівень оперативного планування, ніж раніше. Втім, обмежений тактичний потенціал російських сил може ускладнити досягнення цих цілей.

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Для чого росіянам Торецьк

Аналітики зазначають, що російські війська використовують Торецьк як плацдарм для подальших наступальних операцій.

Якщо вони зможуть розширити свій контроль у районі Шуми-Південне-Північне-Торецьк, це дозволить їм загрожувати Часовому Яру з півдня та підтримувати наступи з півночі, зокрема, поблизу Калинівки.

Крім того, російські війська активно діють на південь і південний схід від Часового Яру, зосереджуючись на таких населених пунктах як Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка. Це свідчить про те, що російське командування прагне зберегти доступ до південного флангу Часового Яру.

Нещодавнє просування російських сил у Майорському створило позиції на східному березі каналу Сіверський Донець-Донбас, що дає змогу просуватися вздовж каналу в напрямку Часового Яру.

Експерти ISW припускають, що російське командування посилило наступальні операції під Торецьком у середині червня через стратегічне розташування цього району.

Звідси вони можуть атакувати як на північ, у напрямку Часового Яру, так і на захід чи південний захід, у напрямку Авдіївки, залежно від розвитку ситуації на фронті.

Що відомо про російські сили в районі Торецька

Аналітики зазначають, що російські сили у районі Торецька складаються переважно з менш якісних підрозділів бойовиків так званої ДНР та територіальних військ.

Це може стати суттєвою перепоною для ефективного проведення наступальних операцій, особливо враховуючи очікувану додаткову військову допомогу для України у найближчі тижні та місяці.

Нагадаємо, що за інформацією Генштабу ЗСУ ворог суттєво збільшив кількість атак на Торецькому напрямку. Там окупанти здійснили 28 атака впродовж 1 липня.