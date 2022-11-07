Сохраняем трезвость рассудка: стоит ли украинцам паниковать из-за угрозы наступления из Беларуси

Беларусь продолжает оставаться достаточно напряженным направлением для Украины, прежде всего, на информационном плацдарме.

Регулярно приходится отвечать на вопросы об угрозах с территории Республики Беларусь, а сейчас, с легкой подачи, так и вовсе эта тема стала более обсуждаемой, чем даже правобережка (Херсонщины – 24 канал). Что ж, уделим внимание рискам и угрозам с территории Беларуси по состоянию на сегодняшний день.

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Армия Беларуси

Сегодня более-менее боеспособный потенциал армии Беларуси – это 20 БТГр. Численность около 14 тысяч. Не все подразделения имеют полную комплектацию, но это условно боеспособная часть армии Республики Беларусь.

Подразделения данных БТГр распределены по областям Беларуси, а у границ с Украиной находятся 6 БТГр, распределенные вдоль границы.

В частности, в районе Ужово и Пинска Брестской области размещены подразделения 38 ОДШБр численностью до 2 ДШБ, в районе Иваново развернуты подразделения 5 ОБр СПП, в районе Лельчик и Брагина подразделения 103 ОВДБр, численностью до 2 ДБр.

Размещение указанных подразделений, их численность и состав не свидетельствуют о формировании ударной группы.

Подразделения российских оккупационных войск в Республике Беларусь

На территории Республики Беларусь находятся в настоящее время подразделения 2 МСД 1 ТА ЗВО численностью 9 тысяч человек (13 БТГр).

Все они компактно размещены на полигонах: Обуз-Лесновский (10 БТГр), Лепельский (1 БТГр), Осиповичский (1БТГр) и Лосвидо (1 БТГр).

Но, скажу так, полноценно их нельзя определять как БТГР, потому как у них катастрофическая недокомплектация. Например, вместо штатных 143 танков вся эта орава имеет на вооружении немногим больше 50 танков, а вместо 429 ББМ у них их около 50!

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В основном данный контингент обеспечен автомобильной техникой, а вот с тяжелой, легкобронированной, а так же артиллерией у них острый некомплект.

Кроме того, Россия с территории Беларуси продолжает вывозить боеприпасы и технику. Вывоз осуществляется:

со складов 1405, 1398, 1886 и 25, 43, 46 арсеналов хранения вывезено более 65 тысяч тонн боеприпасов;

с 1868 арсенала артиллерийской базы вооружения в Гомеле артиллерию САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", гаубицы Д-20, Д-30, "Мста-Б" и прочее;

с 969-й базы резерва танков вывезено более 100 единиц танков Т-72А;

с 288-й базы резерва автомобильной техники – более полусотни снятых с хранения "КамАЗов" и "Уралов".

Формирования ударной группы из подразделений российских оккупационных войск на сегодняшний день не наблюдается.

Суммарно ударный потенциал армии Республики Беларусь и подразделений российских оккупационных войск на территории Беларуси составляет максимум 23 тысячи, или, в зависимости от назначения, от 23 до 28 БТГр. Но это с учетом задействования абсолютно всего условно боеспособного ресурса армии Республики Беларусь.

Напомню, что в феврале с ее территории на территорию Украины вторглись 40 БТГр, считавшихся элитой российской армии, наиболее профессиональных и оснащенных. Этого ресурса им хватило всего на месяц.

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Итог

Резюмирую. В настоящее время на территории Республики Беларусь не происходит формирования ударной группы. Я не исключаю, что оно может начаться завтра или через неделю, через месяц или никогда. Но формирование ударной группы – это не одного дня дело. Это длительный, кропотливый процесс, который невозможно провести незаметно, и когда он начнется, вы узнаете об этом.

Тот ресурс, который есть на территории Республики Беларусь, да, он представляет угрозу, как и любой другой ресурс врага. Но в своем нынешнем составе – это больше мясо для мясорубки, и если бросить в Украину, то… Беларусь потеряет свою боеспособную армию, а российские оккупационные войска… А что российские оккупационные войска? Для них бабы еще нарожают! Делаем выводы и сохраняем трезвость рассудка.

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