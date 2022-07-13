Российские войска дважды за ночь обстреляли из РСЗО Никопольский район, но потеряли 2 БПЛА

Россия не собирается прекращать свои обстрелы наших территорий, расположенных недалеко от линии фронта. Снова пострадала Днепропетровщина.

Враг обстрелял Никопольский район. Обстрелы были два раза в ночь из реактивных систем залпового огня.

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Люди не пострадали, но остались без света

По словам председателя ОВА Валентина Резниченко, кроме самого города Никополя, под удар попали еще две общины – Красногригорьевская и Мировская.

В Червоногригоровской задело линию электропередач, поэтому в общине частично без света 2 села. Это примерно 6 тысяч абонентов. На месте работают аварийные бригады электриков.

В Мировской общине россия обстрелом повредила заведение социальной инфраструктуры. Предварительно было известно, что во время обстрелов люди не пострадали.

Также Резниченко сообщил, что после полуночи наши военные сбили на Никопольщине еще один беспилотник. Таким образом, "сбили" за ночь два вражеских БПЛА. В других районах области по последней информации было спокойно.

Ракетные обстрелы россии

Днепропетровщина, к сожалению, часто оказывается под огнем врага. В частности, днем 10 июля оккупанты обстреляли регион из реактивных систем залпового огня. В результате возник пожар во дворе частного жилого дома. Говорится о Синельниковском районе области. Российские оккупанты огнем реактивных систем залпового огня накрыли Великомихайловскую общину.

Страдает и соседнее Запорожье, часть этого региона еще и находится во временной оккупации. Под удар попадала школа села Приморское на Запорожье. В ОВА сообщали, что боеприпас попал во двор школы. Таким образом оккупанты ее "демилитаризовали". Здание учебного заведения имеет серьезные разрушения.

Харьков под обстрелами каждый день, россия просто беспощадно стреляет по городу всем, чем может достать. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов отмечал, что из-за территориальной близости к россии, вражеские ракеты попадают в цели за считанные секунды.

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