Ворог обстріляв Нікопольський район. Обстріли були два рази за ніч з реактивних систем залпового вогню.

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Люди не постраждали, але залишились без світла

За словами голови ОВА Валентина Резніченка, крім самого міста Нікополя, під удар потрапили ще дві громади – Червоногригорівська та Мирівська.

У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач, тому в громаді частково без світла 2 села. Це приблизно 6 тисяч абонентів. На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Мирівській громаді росія обстрілом пошкодила заклад соціальної інфраструктури. Попередньо було відомо, що під час обстрілів люди не постраждали.

Також Резніченко повідомив, що після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, "уполювали" за ніч два ворожих БПЛА. В інших районах області за останньою інформацією було спокійно.